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Лукашенко ответил беглым на Западе: если ты идёшь убивать меня, вы знаете, какая будет реакция

30 января 2022 17:25
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Новости Беларуси. Это программа «Неделя» на СТВ. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем обсуждать главное политическое событие – послание Президента народу и Национальному собранию.  

Лукашенко ответил беглым на Западе: если ты идёшь убивать меня, вы знаете, какая будет реакция-1

Слова Президента наверняка дошли и до беглых, которые, хоть и говорят, что госТВ не жалуют, но на обратную связь с нами выходят регулярно в виде комментариев, опровержений и фейков, естественно. Куда без них? Но глава государства дал им универсальную рекомендацию, как улучшить свою жизнь.  

Лукашенко ответил беглым на Западе: если ты идёшь убивать меня, вы знаете, какая будет реакция-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Многие кардинально пересмотрели свои взгляды, поняли, что независимая Беларусь – это высшее благо и нам нельзя ее потерять. Граждане прочувствовали свою ответственность за будущее, осознали ценность мира. Но для развития этого мало. Нужны действия! Активность.  

Сегодня все больше и больше задают вопросы (они уже исходят от наших беглых на Западе). Многие разочарованы той жизнью, в которой они оказались, даже на самом верху. Денег нет, офисы и их действия финансировать не хотят, требуют радикальных мер. Убьете кого-то, извините за грубость, в Беларуси, покажете снимок – заплатим. Совершите покушение, вплоть до главного, – заплатим. Так должно быть. Они должны были это понимать: какой бы ни был Зенон Позняк, он их об этом предупреждал. Начинается все с малого, а закончится этим. Но если ты идешь убивать меня, не лично меня, любой так может рассуждать, вы знаете, какая будет реакция. Она такой и будет. Многие факты вы знаете.  

«Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком». Что Лукашенко посоветовал беглым? – читайте здесь.  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Зенон Позняк # Фотофакт

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