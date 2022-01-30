Лукашенко ответил беглым на Западе: если ты идёшь убивать меня, вы знаете, какая будет реакция

Слова Президента наверняка дошли и до беглых, которые, хоть и говорят, что госТВ не жалуют, но на обратную связь с нами выходят регулярно в виде комментариев, опровержений и фейков, естественно. Куда без них? Но глава государства дал им универсальную рекомендацию, как улучшить свою жизнь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие кардинально пересмотрели свои взгляды, поняли, что независимая Беларусь – это высшее благо и нам нельзя ее потерять. Граждане прочувствовали свою ответственность за будущее, осознали ценность мира. Но для развития этого мало. Нужны действия! Активность.

Сегодня все больше и больше задают вопросы (они уже исходят от наших беглых на Западе). Многие разочарованы той жизнью, в которой они оказались, даже на самом верху. Денег нет, офисы и их действия финансировать не хотят, требуют радикальных мер. Убьете кого-то, извините за грубость, в Беларуси, покажете снимок – заплатим. Совершите покушение, вплоть до главного, – заплатим. Так должно быть. Они должны были это понимать: какой бы ни был Зенон Позняк, он их об этом предупреждал. Начинается все с малого, а закончится этим. Но если ты идешь убивать меня, не лично меня, любой так может рассуждать, вы знаете, какая будет реакция. Она такой и будет. Многие факты вы знаете.