Генконсул Беларуси в Дубае: Брестская область имеет очень хорошую инфраструктуру для поставки продуктов питания

Новости Беларуси. Всемирная выставка в Дубае – эпохальное по своему размаху событие, 192 страны как на ладони. Беларусь там полноправный участник, и на этой неделе на EXPO-2020 презентовали первый регион страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Директор Брестского технопарка на выставке в Дубае: «Мы могли бы быть полезны глобальным игрокам» – читайте здесь. На благо Беларуси – это когда товары с пометкой «сделано в Беларуси» разлетаются по миру. Брестской области есть что предложить партнерам. И если брестские морепродукты уже прочно заняли позиции на рынках Объединенных Арабских Эмиратов, то молочные и мясные деликатесы выйдут уже после EXPO.

На презентацию инвестиционного и экспортного потенциалов собрались порядка двух десятков представителей арабских компаний: логистических, инвестиционных, дистрибьюторов продуктов питания. Чтобы двигаться на Восток, важно заручиться партнерами. Так работает этот рынок.