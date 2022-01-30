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Генконсул Беларуси в Дубае: Брестская область имеет очень хорошую инфраструктуру для поставки продуктов питания

30 января 2022 17:48
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Новости Беларуси. Всемирная выставка в Дубае – эпохальное по своему размаху событие, 192 страны как на ладони. Беларусь там полноправный участник, и на этой неделе на EXPO-2020 презентовали первый регион страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Генконсул Беларуси в Дубае: Брестская область имеет очень хорошую инфраструктуру для поставки продуктов питания-1

Директор Брестского технопарка на выставке в Дубае: «Мы могли бы быть полезны глобальным игрокам» – читайте здесь.

На благо Беларуси – это когда товары с пометкой «сделано в Беларуси» разлетаются по миру. Брестской области есть что предложить партнерам. И если брестские морепродукты уже прочно заняли позиции на рынках Объединенных Арабских Эмиратов, то молочные и мясные деликатесы выйдут уже после EXPO.

Генконсул Беларуси в Дубае: Брестская область имеет очень хорошую инфраструктуру для поставки продуктов питания-4

На презентацию инвестиционного и экспортного потенциалов собрались порядка двух десятков представителей арабских компаний: логистических, инвестиционных, дистрибьюторов продуктов питания. Чтобы двигаться на Восток, важно заручиться партнерами. Так работает этот рынок.

Генконсул Беларуси в Дубае: Брестская область имеет очень хорошую инфраструктуру для поставки продуктов питания-7

Евгений Лазарев, генеральный консул Республики Беларусь в Дубае (ОАЭ):
Брестская область имеет очень хорошую инфраструктуру для поставки продуктов питания: молочных продуктов, сыров, других продуктов. Это первая сильная сторона. Вторая сторона, над которой еще надо поработать достаточно серьезно, – это туризм.

# Беларусь-ОАЭ # Экономика # Евгений Лазарев # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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