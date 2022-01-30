Александр Семченко: «На протяжении уже двух лет, правда, не очень успешно, людям в Украине внушают: белорусы – враги»

Военная истерия на Западе переходит уже все границы. И, похоже, даже на родине этих конспирологических теорий запутались в геотегах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. СNN уже называют Харьков российским, а в интернете одна за другой появляются карты якобы нападения России на Украину. СМИ наводнили кадры, как заокеанские дипломаты покидают Киев в ожидании нападения. А тем временем у офиса Зеленского митинг против войны с Россией.

Александр Семченко, политолог (Украина):

Я не вижу Беларусь в качестве агрессора, я не вижу Россию в качестве агрессора, что бы тут, в Украине, ни говорили. Другое дело, что те самые пресловутые, проплаченные Западом эксперты, стимулированные Западом эксперты будут утверждать совершенно другое. Уже сейчас начинают утверждать, что это и есть ярчайшее свидетельство милитаристских устремлений в частности Александра Лукашенко, во-первых. А во-вторых, это свидетельство того, что Беларусь не является самостоятельным субъектом международных отношений. Это все глупости, это все бред. И немногие украинцы в этот бред верят. Все милитаристские настроения подогреваются на Банковой, а в Банковую поступают сигналы из других мест. На мой взгляд, это прежде всего Форин-офис, Великобритания, спецслужбы Великобритании, правительство Великобритании, посол Великобритании.

У нас тут поменялись роли, и теперь первая роль в управлении Украиной, подогревании милитаристских настроений, нацистских настроений принадлежит уже не Соединенным Штатам Америки, а Великобритании. И вот они настраиваются на войну. И войну видят во всем. И настраивают население Украины на военный лад. Потому что населению нужно же в какой-то момент будет объяснить, почему воюем, например, с белорусами. На протяжении уже двух лет, правда, не очень успешно, людям в Украине внушают: белорусы – враги. Не получается, ищут новые тезисы. В том числе я не удивлюсь, если скоро начнут буквально по буквам склеивать выступления Александра Лукашенко, чтобы доказать, что Лукашенко-таки милитарист и имеет претензии к Украине. Хотя на самом деле это, конечно, бред, не имеющий никакого отношения к реальности.