«Всё идёт в прибыль». Как на Ляховичском льнозаводе создали безотходное производство?

Новости Беларуси. Стратегию развития льняной отрасли обсудят в правительстве до конца 2021 года. 4 ноября такими планами поделился вице-премьер Александр Субботин во время посещения Ляховичского льнозавода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошло масштабное выездное совещание с участием ученых, представителей предприятий и областных властей со всех регионов страны. Вопрос повышения эффективности производства льна комплексный. На что делают ставку, узнала Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Продукцию Ляховичского льнозавода покупают и европейские страны, и даже один из мировых лидеров по льноводству – Китай. Однако извечный для отрасли вопрос – как повысить рентабельность? – остается актуальным. Ведь потенциал этой исконно белорусской культуры далеко не исчерпан.

Больше всего ценится именно длинное волокно. Вот лен нового урожая вручную сортируется и складывается в аккуратные «улитки». Это волокно № 12, оно оптимальное для производства ткани. Как раз такое востребовано на экспорт. Благодаря модернизации этой линии на Ляховичском заводе стало возможным получать еще более качественную продукцию. Но в 2021 году стебли немного недобрали в длине из-за летней жары.

Данута Велькевич, сортировщица Ляховичского льнозавода:

Мы его определяем по качеству. Видите, серенькое волокно такое и длина соответствует – длинное. Которое меньше, номер – там длина уже поменьше идет. Мы его аккуратно вытягиваем.

Не каждая земля пригодна для возделывания льна. В Беларуси таких всего 28 %. Ляховичский район наряду с Дубровенским один из «самых льняных» в стране. Местному заводу повезло: собственных площадей под посевы – больше 2 000 гектаров. Учитывая, что льну нужен севооборот, помогают и соседние хозяйства. Применить такой опыт планируют и в остальных регионах. Иван Крупко: чтобы обеспечить в полном объеме производство льнотресты, в областях идет отвод земли. Подробности здесь.

Идеальная планка – собирать в Беларуси 180 тысяч тонн льнотресты. В 2021 году урожай всего 155 тысяч тонн. Лен – культура капризная: чтобы получать хорошее сырье, должно сойтись множество факторов – от соблюдения технологии возделывания и уборки до обеспечения современной техникой и линиями переработки. Льноводство традиционно на особом контроле. В модернизацию отрасли вкладывались немалые средства. Из 20 льнозаводов в стране еще на восьми требуется обновление техники. Александр Субботин о льнопроизводстве: «Отрасль накопила достаточное количество проблем». Читайте здесь.

Вместе с тем льнозаводам нужно самостоятельно искать и внутренние ресурсы. Так, в Ляховичах 20 % льняной костры (по сути, это отходы производства) используют как топливо для котельной предприятия. Из остальной делают топливные пеллеты на продажу и подстилки для лошадей. А в 2020 году начали производить льняное масло для технических целей.

Антон Масловский, и. о. главного инженера Ляховичского льнозавода:

В отходах ничего нет, все идет в прибыль. На линии очесываются головки со льнотресты, которые содержат семена, затем они поступают на семяочистительную машину, отсеиваются и подаются на пресса по производству технического масла. В марте 2020-го мы ее запустили, взяли в лизинг – 55 тысяч евро, за 2020 год мы ее выплатили, и она у нас вышла в прибыль.