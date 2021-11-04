«Не всегда родители модели понимают, куда они идут». Чем модельная школа отличается от агентства?

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Дмитрий Врублевский, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Национальной школы красоты:

Очень многие люди путают и не видят разницы, к сожалению, между модельной школой и модельным агентством. Это совершенно два чуть ли не противоположных вида деятельности. У многих это вид деятельности либо соединен, либо смешан, либо не разделен, к сожалению.

Потому что вы должны понимать, что модельная школа – это школа, а агентство – это аналог, возможно будет более правильно сказать, кадровое агентство. Это та организация, которая находит работу, за которую моделям платят.

Школа занимается развитием. Продвижение, в какой-то мере, по уровню профессиональной лестницы модели. А тут скорее отсутствие заработка и вкладывание родителей, средств и сил школы в рост ребенка профессионального там или модели профессиональной, не принципиально.

Агентство – это немножко другое. Это та организация, которая занята поиском работы для своей модели: большой, маленькой, средней, более молодой, там 40+, 60+, 70. Уже есть в Англии и 90+ модели. Мы еще может не доросли туда, но я думаю, что все впереди.