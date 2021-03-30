Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны

Новости Беларуси. «Березовый» сезон в Беларуси в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году собирать витаминный напиток начали позже обычного – погода диктует свои правила. «В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок? При этом, что радует любителей, сокодвижение стабильное. Лесхозы уже реализуют продукт населению и промышленным предприятиям. Часть традиционно уйдет на экспорт.

Кристина Протосовицкая погрузилась в «сочные» будни.

В 2021 году план у Кобринского лесхоза – заготовить около 100 тонн для промышленности и продажи населению. Традиционно приобретать сок можно с лесных делянок. Но есть и ноу-хау этого года.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Кобринский лесхоз шагнул дальше и вывез лесной дар из березовой рощи прямо к потребителям. Никаких помех, чтобы прикупить литр-другой для всех членов семьи, даже поклонникам городских пейзажей. Цена вопроса – всего лишь несколько копеек разницы.

Цена на полезный напиток в этом году установилась на уровне 17 копеек за литр. Стоимость может варьироваться в зависимости от региона страны.

Николай Лесик, житель Кобрина:

Очень удобно, не надо искать, где продают. Заехал, купил и все. 40 литров, будем закатывать: полезный для детей и самим.

Павел Богданович, инженер по стандартизации и сертификации Кобринского опытного лесхоза:

И населению проще добираться – не надо искать какие-то пути, чтобы где-то найти реализацию этого сока. За четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны. Ночуют в вагончиках и варят борщ на берёзовом соке. Как живёт в лесу семья заготовителей?