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Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны

30 марта 2021 20:20
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Новости Беларуси. «Березовый» сезон в Беларуси в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году собирать витаминный напиток начали позже обычного – погода диктует свои правила.

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При этом, что радует любителей, сокодвижение стабильное. Лесхозы уже реализуют продукт населению и промышленным предприятиям. Часть традиционно уйдет на экспорт.

Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны-1

Кристина Протосовицкая погрузилась в «сочные» будни.

Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны-3

В 2021 году план у Кобринского лесхоза – заготовить около 100 тонн для промышленности и продажи населению. Традиционно приобретать сок можно с лесных делянок. Но есть и ноу-хау этого года.

Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны-5

Кристина Протосовицкая, корреспондент: 
Кобринский лесхоз шагнул дальше и вывез лесной дар из березовой рощи прямо к потребителям. Никаких помех, чтобы прикупить литр-другой для всех членов семьи, даже поклонникам городских пейзажей. Цена вопроса – всего лишь несколько копеек разницы.

Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны-7

Цена на полезный напиток в этом году установилась на уровне 17 копеек за литр. Стоимость может варьироваться в зависимости от региона страны.

Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны-9

Николай Лесик, житель Кобрина: 
Очень удобно, не надо искать, где продают. Заехал, купил и все. 40 литров, будем закатывать: полезный для детей и самим.

Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны-11

Павел Богданович, инженер по стандартизации и сертификации Кобринского опытного лесхоза: 
И населению проще добираться – не надо искать какие-то пути, чтобы где-то найти реализацию этого сока. За четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны.

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Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны-13

Всего в лесхозах Беларуси планируют заготовить 14 тысяч тонн березового сока. Дар леса разделят между собой население и промышленные переработчики – например, в Брестской области таких три. По прогнозам, сокодвижение в лесах продлится еще до двух недель.

# Березовый сок # Кристина Протосовицкая

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