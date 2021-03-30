Ночуют в вагончиках и варят борщ на берёзовом соке. Как живёт в лесу семья заготовителей?

Новости Беларуси. «Березовый» сезон в Беларуси в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году собирать витаминный напиток начали позже обычного – погода диктует свои правила. При этом, что радует любителей, сокодвижение стабильное.

«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок? Семья Козич – это не самые обычные заготовители. Это лесная охрана и пример вкусного хобби. В деле уже почти четверть века. «Березовый» отпуск – в лесу на сезон отстраивают целый полевой лагерь.

Людмила Козич, заготовитель сока:

Ставим чайник на костер, иногда – на газ-плиту. Как нам нравится. Завариваем сок. У нас воды нет, все на соку. Берем кофе, чай – кто что любит – и пьем.

На березовом соку готовят и картошку, и борщ. Деликатесами полевой кухни могут угостить и приезжающих. Своего рода бренд Петровичского лесничества.

Людмила Козич:

Наверное, в Беларуси нет такого чуда, как говорится, чтобы женщины были на соку. А мы уже 21 год так работаем с мужьями, сыновьями. Обыкновенная работа – как дома.

А ночуют в вагончиках. Один из них – настоящий раритет времен Великой Отечественной – 1943 года. Оставить делянку, как малышей, нельзя ни на секунду. В прошлом Людмила – помощник воспитателя.

Людмила Козич:

У нас же смотрите, сколько пакетов, сколько ведер, сколько тракторов – столько всего. Мы не можем все тут оставить. По очереди ездим домой, отдыхаем.

Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны Площадь их участка – 6 гектаров смешанного леса. Всего тысяча пакетов – каждый в сутки дает в среднем 5 литров.

Площадь большая, все ногами не обойдешь. Поэтому приходится механизировать процесс.