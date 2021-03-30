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«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?

30 марта 2021 20:31
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Новости Беларуси. «Березовый» сезон в Беларуси в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году собирать витаминный напиток начали позже обычного – погода диктует свои правила. При этом, что радует любителей, сокодвижение стабильное.

«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?-1

Николай Козич, лесник Петровичского лесничества:
Ну вот березка – возраст примерно 60 лет. Она назначена в рубку. На ней можно даже два пакета. Пропил 10-12 сантиметров, глубина четыре сантиметра. Без учета коры.

«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?-4

Эту «хирургическую операцию» Николай Козич может провести даже с закрытыми глазами. Не навредить дереву, а помочь дать сок – его миссия. Березовый сезон делит с младшим поколением семьи. Знает все секреты.

Ночуют в вагончиках и варят борщ на берёзовом соке. Как живёт в лесу семья заготовителей?

Например, желтый оттенок говорит о том, что внутри дерево болеет. Заготовители к такому относятся с опаской. А вот сборщики называют «чагой» с полезными свойствами (правда, не доказанными). Качество напитка зависит и от локации рощи.

«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?-7

Николай Козич:
Чем выше, тем он будет слаще, но он будет меньше идти. В болоте, я понимаю, его будет больше, но он не такой сладкий. А вот с этой горы, я больше чем уверен, будет единица сахаристость.

«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?-10

Ажиотаж среди населения ближе к выходным. Татьяна Олексиюк из Жабинки с мужем приезжает сюда уже третий год. Напиток любят всей семьей, а в ней уже подрастают трое мальчишек.

Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны

«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?-13

Татьяна Олексиюк, жительница Жабинки:
В этом году позже обычного. Мы приехали в этом году в первый раз, сейчас закроем, наверное, литров 60, а там подумаем, посмотрим. Скорее всего, еще раз приедем.

«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?-16

Анатолий Крейдич, житель агрогородка Ленинский:
Самое захватывающее – собирать, выливать. Он вкусный, сладкий.

«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?-19

Демьян Крейдич, житель агрогородка Ленинский:
Каждый год мы ездим, собираем сок. Делаем закатки. Потом еще приедем, заквас. Позже надо приехать, чтобы лучше квас получился.

«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?-22

Березовый сок не просто закатать в банки, а заквасить или новый рецепт – заморозить. Тогда он получается слаще, и все витамины остаются на месте. Но, по словам специалистов, любителям лесных вылазок стоит поторопиться.

«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?-25

Надежда Абашкина, помощник лесника Петровичского лесничества:
Перепады температуры. Если днем плюс, а ночью заморозки – это очень негативно сказывается на сокодвижении. То есть прерывисто, сок замерзает, и нужной отдачи сока мы не получаем.

# Березовый сок # общество # Николай Козич # Татьяна Олексиюк # Анатолий Крейдич # Демьян Крейдич # Надежда Абашкина # Фотофакт

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