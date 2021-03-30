«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?
Новости Беларуси. «Березовый» сезон в Беларуси в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году собирать витаминный напиток начали позже обычного – погода диктует свои правила. При этом, что радует любителей, сокодвижение стабильное.
Николай Козич, лесник Петровичского лесничества:
Ну вот березка – возраст примерно 60 лет. Она назначена в рубку. На ней можно даже два пакета. Пропил 10-12 сантиметров, глубина четыре сантиметра. Без учета коры.
Эту «хирургическую операцию» Николай Козич может провести даже с закрытыми глазами. Не навредить дереву, а помочь дать сок – его миссия. Березовый сезон делит с младшим поколением семьи. Знает все секреты.
Ночуют в вагончиках и варят борщ на берёзовом соке. Как живёт в лесу семья заготовителей?
Например, желтый оттенок говорит о том, что внутри дерево болеет. Заготовители к такому относятся с опаской. А вот сборщики называют «чагой» с полезными свойствами (правда, не доказанными). Качество напитка зависит и от локации рощи.
Николай Козич:
Чем выше, тем он будет слаще, но он будет меньше идти. В болоте, я понимаю, его будет больше, но он не такой сладкий. А вот с этой горы, я больше чем уверен, будет единица сахаристость.
Ажиотаж среди населения ближе к выходным. Татьяна Олексиюк из Жабинки с мужем приезжает сюда уже третий год. Напиток любят всей семьей, а в ней уже подрастают трое мальчишек.
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Татьяна Олексиюк, жительница Жабинки:
В этом году позже обычного. Мы приехали в этом году в первый раз, сейчас закроем, наверное, литров 60, а там подумаем, посмотрим. Скорее всего, еще раз приедем.
Анатолий Крейдич, житель агрогородка Ленинский:
Самое захватывающее – собирать, выливать. Он вкусный, сладкий.
Демьян Крейдич, житель агрогородка Ленинский:
Каждый год мы ездим, собираем сок. Делаем закатки. Потом еще приедем, заквас. Позже надо приехать, чтобы лучше квас получился.
Березовый сок не просто закатать в банки, а заквасить или новый рецепт – заморозить. Тогда он получается слаще, и все витамины остаются на месте. Но, по словам специалистов, любителям лесных вылазок стоит поторопиться.
Надежда Абашкина, помощник лесника Петровичского лесничества:
Перепады температуры. Если днем плюс, а ночью заморозки – это очень негативно сказывается на сокодвижении. То есть прерывисто, сок замерзает, и нужной отдачи сока мы не получаем.