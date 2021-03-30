«В болоте будет больше, но он не такой сладкий». Как собирать берёзовый сок?

Новости Беларуси. «Березовый» сезон в Беларуси в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году собирать витаминный напиток начали позже обычного – погода диктует свои правила. При этом, что радует любителей, сокодвижение стабильное.

Николай Козич, лесник Петровичского лесничества:

Ну вот березка – возраст примерно 60 лет. Она назначена в рубку. На ней можно даже два пакета. Пропил 10-12 сантиметров, глубина четыре сантиметра. Без учета коры.

Эту «хирургическую операцию» Николай Козич может провести даже с закрытыми глазами. Не навредить дереву, а помочь дать сок – его миссия. Березовый сезон делит с младшим поколением семьи. Знает все секреты. Ночуют в вагончиках и варят борщ на берёзовом соке. Как живёт в лесу семья заготовителей? Например, желтый оттенок говорит о том, что внутри дерево болеет. Заготовители к такому относятся с опаской. А вот сборщики называют «чагой» с полезными свойствами (правда, не доказанными). Качество напитка зависит и от локации рощи.

Николай Козич:

Чем выше, тем он будет слаще, но он будет меньше идти. В болоте, я понимаю, его будет больше, но он не такой сладкий. А вот с этой горы, я больше чем уверен, будет единица сахаристость.

Ажиотаж среди населения ближе к выходным. Татьяна Олексиюк из Жабинки с мужем приезжает сюда уже третий год. Напиток любят всей семьей, а в ней уже подрастают трое мальчишек. Свежий берёзовый сок из Кобринского лесхоза теперь продают и в городе: за четыре дня отгрузили уже около 6,5 тонны

Татьяна Олексиюк, жительница Жабинки:

В этом году позже обычного. Мы приехали в этом году в первый раз, сейчас закроем, наверное, литров 60, а там подумаем, посмотрим. Скорее всего, еще раз приедем.

Анатолий Крейдич, житель агрогородка Ленинский:

Самое захватывающее – собирать, выливать. Он вкусный, сладкий.

Демьян Крейдич, житель агрогородка Ленинский:

Каждый год мы ездим, собираем сок. Делаем закатки. Потом еще приедем, заквас. Позже надо приехать, чтобы лучше квас получился.

Березовый сок не просто закатать в банки, а заквасить или новый рецепт – заморозить. Тогда он получается слаще, и все витамины остаются на месте. Но, по словам специалистов, любителям лесных вылазок стоит поторопиться.