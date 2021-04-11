Александр Шпаковский: наша историческая вежливость некоторыми соседними государствами была воспринята как слабость

Новости Беларуси. В Березе положено начало патриотическому проекту «Историческая память», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом городе в 1934 году польские власти создали лагерь для противников режима Пилсудского, в том числе туда попадали представители национально-освободительного движения Беларуси.

Как сохранить объективный взгляд на прошлое в условиях глобальных вызовов, обсудили 11 апреля в формате круглого стола. Незаслуженно факт концентрационной системы в 30-е годы покрылся слоем пыли – подчеркнули спикеры. Как создать объективную историческую реальность для молодежи, какие вызовы сегодня стоят перед белорусским научным сообществом и реальная угроза белорусскому суверенитету – диалог участников получился по-настоящему живым.

Александр Шпаковский, политолог:

Наша комплементарность, историческая вежливость некоторыми соседними государствами были восприняты как слабость. Мы отмечаем, что, помимо активного вмешательства во внутриполитические дела нашей страны, попытки спровоцировать изменения в выгодном для внешних сил, но не для белорусского народа ключе, отмечается также попытка переформатировать историческую память, подать те или иные события фальшивым мифологизированным образом, какими они не были на самом деле. Естественно, ответом будет усиление, активизация белорусской государственной политики в области исторической памяти. Мы должны донести своему обществу понимание истории в том ключе, который отражает объективные интересы суверенной Республики Беларусь на современном этапе.