Егор Макаревич: каждому молодому человеку стоит посмотреть реально на исторические события, которые были на территории страны
Новости Беларуси. В Березе положено начало патриотическому проекту «Историческая память», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом городе в 1934 году польские власти создали лагерь для противников режима Пилсудского, в том числе туда попадали представители национально-освободительного движения Беларуси.
Как сохранить объективный взгляд на прошлое в условиях глобальных вызовов, обсудили в формате круглого стола. Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси выступил с инициативой обновления мемориала в Березе и запуске сбора средств на проект.
Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента Национального собрания Беларуси:
Абсолютно любой желающий может присоединиться. Открыта форма, она есть на сайте mpns.by, там также можно высказать свое мнение. Поэтому максимально открыто хотим, чтобы эта память, которая должна быть абсолютно у любого молодого человека, актуализировалась. И она не связана с какими-то современными реалиями. На самом деле просто каждому молодому человеку стоит взглянуть на историю своей страны по-новому, посмотреть реально на исторические события, которые были здесь, на территории нашей страны. Конечно, не читать что-то между строк, а читать реальную история нашего государства по тем научным трудам, которые готовят наши историки.
Участниками дискуссии стали более сотни человек: эксперты, участники молодежных и общественных организаций и депутаты.