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Лазуткин про оппозиционный центр: все змагары с 1990-х начинали как активисты, а 2020-м будут апеллировать к следующим поколениям

05 декабря 2023 20:22
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу Лукашенко с Председателем КНР и историю сотрудничества СССР и Китая. В гостях политолог Андрей Лазуткин. 

Лазуткин про оппозиционный центр: все змагары с 1990-х начинали как активисты, а 2020-м будут апеллировать к следующим поколениям-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Змагары, как вам? Просто все ваше нищенское существование, все ваши депрессии, порезанные вены, повешенные змагары в польской тюрьме и киевском лесу. Вот это вот все – разрушенные судьбы, тюрьмы, сроки – это вот все нужно для того, чтобы такие вот чмони пришли в студию и  рассказали: а добра ж улетку плавалася. Они всю жизнь, всю историю, вот эта вот интеллигенция сраная! Вот им плевать на то, что они своим словоблудием, стишатами судьбы людей разрушают, а им главное – а добра ж улетку плавалася! Какие ублюдки, а?

Андрей Лазуткин, политолог:
Может, они у нас работают, вы ж не знаете. Человек, может, задачу выполняет. И, конечно, вот эти настроения все показывают большой разрыв между полевыми активистами, которые, скажем, посмотрели своими глазами, потом оказались кто в Грузии без документов, кто в Польше на птичьих правах, кто там в Литве и Латвии – им там тоже не сладко. Вот с этим центром оппозиционным, который долго работал там, в Варшаве, это же все люди, которые с 1990-х годов начинали как активисты. И эти кадровые активисты говорят: ну да, знаете, что-то неудачно получилось. Но будет там новая ложь, да?! Надо еще лет 10.  А вот как ходили, это всегда двигает следующий майдан: был 2006 год, как мы там классно походили, был 2010 год – была Плошча, ее надо повторить. Вот они и будут 2020 годом апеллировать к следующим поколениям протестных активистов. И это будет повсеместно.

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# Международная политика # общество # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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