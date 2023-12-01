Азарёнок и Пустовой об участии Кочановой в коллегии МВД: сколько доброты, когда они общались с детками. Это потрясающе!

Григорий Азаренок, СТВ: Ведь природа, экология, чистота – это чистота душ, в том числе. В том числе и наших детей. И Наталья Ивановна Кочанова сегодня приняла участие в коллегии МВД, пообщалась с нашими юными патриотами. Сколько доброты, любви в глазах Ивана Владимировича, Николая Николаевича, Натальи Ивановны, когда они общались с детками. Это же просто потрясающе!

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим саммит по климатическим изменениям, проходящий в ОАЭ. В гостях политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Нормальные люди всегда так реагируют на детей.

Григорий Азаренок:

И дети в ответ посылают свой патриотизм. Как это начиналось все, ты помнишь? Помнишь, сколько было сомнений.

Евгений Пустовой:

Давай назовем человека, который стоял у истоков создания патриотических классов.

Григорий Азаренок:

Николай Николаевич Карпенков, Иван Владимирович Кубраков. Наталья Ивановна тогда поддержала.

Евгений Пустовой:

Отлично! А те, кто выполнял это. Я предлагаю Бражицкого...

Григорий Азаренок:

Бражицкий Александр Станиславович, конечно!

Евгений Пустовой:

Он же поднял, да. Сейчас он на новом этапе развития, ответственности – это внутренние войска.

Очень важно, что эти ребята в форме. Я вот смотрю, дети всегда активные, подростки особенно, когда они в нужное русло энергию направляют. Так вот мне кажется, что они сейчас и направили в нужное русло энергию. Мне кажется, что надо популяризировать еще профильные классы по агронаправлению, по лесной охране, МЧС и так далее. Они есть, но они должны активнее… Чтобы человек себя находил.

Григорий Азаренок:

Ты видишь, на какие рельсы у нас это все встало, когда внимание к маленькому патриоту, маленькому военнослужащему, белорусу маленькому в форме – от председателя Совета Республики. Нигде такого в мире нет.