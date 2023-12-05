Лазуткин: Беларусь и Китай объединяют крепкие отношения. Пример тому – подарок нашему Президенту из провинции Хунань

Григорий Азаренок, СТВ:

Были такие, в Администрации Президента работали такие персонажи типа Марка Урнова, которые продолжали рассказывать о «желтой угрозе», о страшном Китае. Это было все на мельницу США. Это их давняя мечта – поставить американское ядерное в том числе оружие на границе России и Китая. Пришел Путин. Потом это все поменялось. Вектор сменился в антизападничество. Тем не менее это все прекрасно китайцы помнят. И в этом большом комплексе вопросов Беларусь – особая точка в регионе, в Европе. Особая страна, которая не оплевывала красный флаг и которая вот такие вот отношения строит с КНР. Но при этом у нас никаких поползновений – войти в Запад, стать антироссийским, антикитайским хабом. У нас никогда таких поползновений не было. И вот сейчас нынешний этап, когда фактически сверхдержавы схлестнулись между собой. Хотя тоже надо понимать, Китай это всячески оттягивает. Не зря Си с Байденом встретился. И первая встреча Трампа была с Си Цзиньпином. При этом надо понимать, у них совсем недавно прошел съезд исторический. Этого шанхайского товарища взяли под руки и увели из политбюро, из вот этого вот президиума. Потом вернули обратно. Но это был такой жест.

Андрей Лазуткин, политолог:

Давайте по порядку. Что касается острова Даманский и прочего. У меня дедушка еще в 1950-е годы служил в Уссурийском крае, еще до Даманского. И уже там боялись этой войны, видели, что хрущевская политика – вот к чему она приведет. Это было потом преодолено в какой-то мере. Но осадок остался. И все всё хорошо помнят. То, что сегодня Си Цзиньпин приезжает в Россию, и Путин его встречал не просто там, где-то в официальном кабинете, его же пригласили во внутренние покои Кремля. Это вообще максимальное доверие. Цари раньше так встречались только с избранными в Кремле. То есть ему показали, что сегодня впервые за 40 лет у нас – у России и Китая – такие близкие отношения. Они, может, еще далеки от идеала. Но, вы знаете, положен определенный прогресс.

И вот есть небольшая наша Беларусь. Мы сегодня имеем гораздо большую вилку возможностей в отношении Китая, потому что у нас нет тех противоречий, которые есть сегодня у русских и китайцев. Объективно. Это вопрос цены энергоресурсов, сколько они будут стоить. Это вопрос, скажем так, общей границы – танки, укрепрайоны или нет? И как это все будет выглядеть. Ну и, скажем так, в России остается достаточно большая прозападная группа. Группа, которая, может быть, не доверяет КНР. То есть все это немного сегодня скрыто. Но в Беларуси такая политика никогда не проводилась, и за счет этого нам оказали очень большое доверие. То есть речь, которую мы послушали Си Цзиньпина, она такая протокольная. То есть это дипломатия Китая, где не будет резкого высказывания или прямо ключевого, основного. Там все важно, но это в рамках протокола.

А вот подарили, например, Президенту яблоки из провинции Хунань. Это не просто яблоки, это провинция, откуда родом Мао Цзэдун. И когда нам говорят, что у нас одинаковые взгляды на историю, значит наши взгляды на Сталина совпадают с их взглядами на Мао Цзэдуна. Там еще была резиденция в этой провинции. То есть это большой пласт их истории.

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