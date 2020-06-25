Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Алексей Бойко и официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Алексей Бойко и официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.
Анастасия Швайбович рассказала нам основные правила, которые помогут выйти из леса, если вы заблудились.
Собираетесь в лес? Что надеть и взять с собой
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Важный совет – не паниковать.
Осмотреться по сторонам. Возможно, вы просто испугались, и вы знаете, куда двигаться необходимо вам.
Прислушаться к звукам. На самом деле, допустим, идущий поезд слышен за 10 километров. Вы можете направиться на звук, и вдоль железной дороги вы, в любом случае, выйдете к населенному пункту. Это же касается звука работающего трактора – 3-4 километра, лай собака – 2-3 километра. В любом случае, вы будете двигаться в правильном направлении, не будете блуждать по кругу и тем самым выйдете к населенному пункту.
Следуйте вниз по течению реки.
Будьте бдительны: осторожно, болото.
Скажите «нет» камуфляжу.