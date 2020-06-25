Прямой эфир

Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов

25 июня 2020 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Алексей Бойко и официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.

Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов-1

Анастасия Швайбович рассказала нам основные правила, которые помогут выйти из леса, если вы заблудились.

Собираетесь в лес? Что надеть и взять с собой

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Важный совет – не паниковать.

Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов-4

Осмотреться по сторонам. Возможно, вы просто испугались, и вы знаете, куда двигаться необходимо вам.

Прислушаться к звукам. На самом деле, допустим, идущий поезд слышен за 10 километров. Вы можете направиться на звук, и вдоль железной дороги вы, в любом случае, выйдете к населенному пункту. Это же касается звука работающего трактора – 3-4 километра, лай собака – 2-3 километра. В любом случае, вы будете двигаться в правильном направлении, не будете блуждать по кругу и тем самым выйдете к населенному пункту.

Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов-7

Следуйте вниз по течению реки.

Будьте бдительны: осторожно, болото.

Если вы заблудились в лесу: 6 важных советов-10

Скажите «нет» камуфляжу.

# МЧС Беларуси # общество # Алексей Бойко # Анастасия Швайбович

Другие новости рубрики

Все новости
«Выкарыстоўвалі, як абсалютна гарматнае мяса». Почему возможное процветание белорусских земель под оккупацией – миф
25 июня 2020 14:12

«Выкарыстоўвалі, як абсалютна гарматнае мяса». Почему возможное процветание белорусских земель под оккупацией – миф

Александр Солодуха: для артистов государство создаёт лучшие условия. И для детей, кстати, тоже
25 июня 2020 13:38

Александр Солодуха: для артистов государство создаёт лучшие условия. И для детей, кстати, тоже

Министр информации: люди вправе высказывать своё мнение, но я абсолютно против того, чтобы всё это перерастало в угрозы
25 июня 2020 13:37

Министр информации: люди вправе высказывать своё мнение, но я абсолютно против того, чтобы всё это перерастало в угрозы