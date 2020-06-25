Министр информации: люди вправе высказывать своё мнение, но я абсолютно против того, чтобы всё это перерастало в угрозы

Новости Беларуси. Каждый может отстаивать свою позицию и должен быть уверен, что он будет в безопасности.

Как сообщает МЛЫН.BY, это мнение высказал министр информации Игорь Луцкий во время встречи с коллективом холдинга «Редакция газеты «Мінская праўда».

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Учитывая период избирательной кампании, который мы сейчас проходим, мы видим, какое отношение складывается в интернете, соцсетях и пабликах. Высказывания мнений журналистов, как правило государственных средств массовой информации, сопровождаются угрозами. Не нужно поддаваться панике, это чистейшей воды технологии создания образов. Люди вправе высказывать свое мнение, но я абсолютно против того, чтобы все это перерастало в личностные конфликты и угрозы всем, в том числе вам как сотрудникам СМИ.