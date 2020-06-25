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Александр Солодуха: для артистов государство создаёт лучшие условия. И для детей, кстати, тоже

25 июня 2020 13:38
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Растить детей и внуков в красивой, ухоженной, зеленой стране – это счастье, рассказал в комментарии sb.by известный певец Александр Солодуха.

Александр Солодуха: для артистов государство создаёт лучшие условия. И для детей, кстати, тоже-1

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Я отлично зарабатываю, честно плачу налоги, участвую во всех концертах, живу в своем доме на Птичи… Вы видели, кстати, как облагородили пляжную территорию у водохранилища, сколько там всего нового классного открылось?

Поверьте мне как артисту, который объехал 120 районов. И почти в каждом – новенький отремонтированный Дом культуры. Чистенький, аккуратный, с капремонтом. Было такое раньше? Нет, конечно. Где-то, может, еще что-то делается, но я уверен: скоро все ДК будут как с картинки. Потому что для артистов государство создает лучшие условия. И для детей, кстати, тоже. Моя Варенька как раз сейчас отдыхает в роскошном детском лагере. Условия царские, вот правда! А вообще, у нас с супругой Наташей четыре ребенка на двоих, и я уже пятикратный дедушка! И это такое счастье – растить детей и внуков в зеленой, ухоженной, красивой стране!

# Государственная социальная политика # общество # Александр Солодуха # Фотофакт

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