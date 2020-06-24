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Собираетесь в лес? Что надеть и взять с собой

24 июня 2020 10:36
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Алексей Бойко и официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.

Собираетесь в лес? Что надеть и взять с собой-1

Как правильно экипироваться при походе в лес?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Поход в лес – это не поход в магазин и к нему необходимо подготовиться. Одежда должна быть комфортной, непромокаемой, это касается и обуви. Здесь необходимо собрать с собой чемоданчик «тревожный». Обязательно взять с собой запас еды, воды, необходимо взять медикаменты, если вы какие-то постоянно принимаете. Взять с собой нож, спички и обязательно вооружиться мобильным телефоном. Для чего? Для того, чтобы если вы вдруг потеряетесь, вы могли сообщить спасателям место, в которое вы заходили в лес, куда планировали, по крайней мере, двигаться для того чтобы, когда вас ищут и сотрудники милиции, и работники МЧС, и представители лесного хозяйства, чтобы квадрат поиска был сужен. Это повлияет на время вашего обнаружения.

Собираетесь в лес? Что надеть и взять с собой-4

Обязательно по поводу яркой одежды нужно остановиться. Необязательно полностью всему одеваться ярко, но яркий элемент обязательно должен быть. Для чего?  Для того, что если вы заблудились, и так сложились обстоятельства, и вам придется переночевать в лесу, то, конечно, необходимо оборудовать для себя место, шалаш какой-то. Кстати, как один из таких способов утеплиться, хранить тепло для себя, если вы отправились не в жаркую погоду, можно использовать бумагу между слоями одежды или листья, что, наверное, вы быстрее найдете в лесу. И вот именно тот момент, где вы можете использовать яркую одежду, вы отправляетесь на ночлег, но вас ищут, и вы должны обязательно оставить яркий элемент для того, чтобы не прошли мимо вас. Заломать где-то сучки деревьев и чтобы те, кто вас ищет, обязательно нашли.

Собираетесь в лес? Что надеть и взять с собой-7

И еще один момент – если вы отправляетесь в лес, то обязательно сообщите своим родным и близким, в каком направлении вы собираетесь двигаться, где будете заходить и время, предполагаемое для возвращения для того, чтобы сотрудники могли вовремя получить сигнал о том, что вы заблудились и вам нужна помощь.

# Правила безопасности # общество # Анастасия Швайбович # Алексей Бойко # Фотофакт

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