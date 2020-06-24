Собираетесь в лес? Что надеть и взять с собой

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Алексей Бойко и официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.

Как правильно экипироваться при походе в лес? Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Поход в лес – это не поход в магазин и к нему необходимо подготовиться. Одежда должна быть комфортной, непромокаемой, это касается и обуви. Здесь необходимо собрать с собой чемоданчик «тревожный». Обязательно взять с собой запас еды, воды, необходимо взять медикаменты, если вы какие-то постоянно принимаете. Взять с собой нож, спички и обязательно вооружиться мобильным телефоном. Для чего? Для того, чтобы если вы вдруг потеряетесь, вы могли сообщить спасателям место, в которое вы заходили в лес, куда планировали, по крайней мере, двигаться для того чтобы, когда вас ищут и сотрудники милиции, и работники МЧС, и представители лесного хозяйства, чтобы квадрат поиска был сужен. Это повлияет на время вашего обнаружения.

Обязательно по поводу яркой одежды нужно остановиться. Необязательно полностью всему одеваться ярко, но яркий элемент обязательно должен быть. Для чего? Для того, что если вы заблудились, и так сложились обстоятельства, и вам придется переночевать в лесу, то, конечно, необходимо оборудовать для себя место, шалаш какой-то. Кстати, как один из таких способов утеплиться, хранить тепло для себя, если вы отправились не в жаркую погоду, можно использовать бумагу между слоями одежды или листья, что, наверное, вы быстрее найдете в лесу. И вот именно тот момент, где вы можете использовать яркую одежду, вы отправляетесь на ночлег, но вас ищут, и вы должны обязательно оставить яркий элемент для того, чтобы не прошли мимо вас. Заломать где-то сучки деревьев и чтобы те, кто вас ищет, обязательно нашли.