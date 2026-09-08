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Новости по тегу #Наталья Василевская

МАРТ выпустил научно-практический комментарий к антимонопольному закону
08 сентября 2026 05:37

МАРТ выпустил научно-практический комментарий к антимонопольному закону

Временные нормы для повышения доли белорусских товаров введут с 10 сентября
07 сентября 2026 17:28

Временные нормы для повышения доли белорусских товаров введут с 10 сентября

В МАРТ подвели итоги работы потребительского рынка за 2025-й
26 февраля 2026 14:03

В МАРТ подвели итоги работы потребительского рынка за 2025-й

Фейк не пройдёт – как Беларусь научилась отвечать на вбросы в интернете? Тему разобрали эксперты
27 октября 2025 18:22

Фейк не пройдёт – как Беларусь научилась отвечать на вбросы в интернете? Тему разобрали эксперты

Если в сельском магазине обнаружили проблему, её решат максимум за полдня – замминистра МАРТ
27 октября 2025 17:11

Если в сельском магазине обнаружили проблему, её решат максимум за полдня – замминистра МАРТ

Дефицит лука белорусам не грозит! В Гродненской области приступили к сбору урожая
28 сентября 2025 17:30

Дефицит лука белорусам не грозит! В Гродненской области приступили к сбору урожая

Переходят в «цифру»: МАРТ рассказал о новых изменениях в госзакупках
10 августа 2025 10:40

Переходят в «цифру»: МАРТ рассказал о новых изменениях в госзакупках

В Беларуси ужесточат ответственность за отсутствие плодоовощной продукции в магазинах
17 июля 2025 06:20

В Беларуси ужесточат ответственность за отсутствие плодоовощной продукции в магазинах

МАРТ: готовится новый проект документа, который усовершенствует справедливое ценообразование
26 февраля 2025 17:02

МАРТ: готовится новый проект документа, который усовершенствует справедливое ценообразование

В Национальном аэропорту расширят ассортимент отечественных товаров
30 января 2025 07:35

В Национальном аэропорту расширят ассортимент отечественных товаров

Ежевику продают килограммами – в июле упали цены на витаминную продукцию
11 июля 2024 17:11

Ежевику продают килограммами – в июле упали цены на витаминную продукцию

Как в Беларуси меняются цены на овощи и зелень? Рассказали в МАРТ
11 июля 2024 11:28

Как в Беларуси меняются цены на овощи и зелень? Рассказали в МАРТ