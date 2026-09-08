Новости по тегу #Наталья Василевская

Цель пособия – разъяснить ключевые нормы закона, чтобы представители бизнеса и госорганов избегали непреднамеренных нарушений и повышали правовую грамотность.
Новые правила касаются универсальных и специализированных магазинов, дискаунтеров, киосков, павильонов, а также объектов на АЗС.
В стране удалось выполнить план по розничному товарообороту. Однако доля белорусских товаров на прилавках по-прежнему не дотягивает до запланированных ориентиров.
С какой целью публикуют вбросы, как им противостоять? И какой ответ готовит Беларусь на TikTok-фейки? Об этом и не только говорили в ток-шоу «По существу».
Но если это проблема, которая нуждается в анализе, надо показать и разложить по полочкам, – добавила Наталья Василевская.
Теперь дежавю с межсезонным дефицитом картофеля и лука не грозит и покупателям. Только в Гродненской области в госзаказе почти 5 тысяч тонн лука. Поскольку регион в 2024 году обеспечивал не только себя, но и торговые сети по всей стране, площади под культуру увеличили на 10 %.
Оформить сделку отныне можно только в электронном формате. Речь о случаях, когда товар или услугу приобретают у единственного поставщика.
Документ, подписанный Президентом, предусматривает штраф в размере от 5 до 200 базовых величин.
Ожидается, что в ближайшее время предложения представят на рассмотрение главы государства.
Кондитерские изделия, брендовые товары легкой промышленности, конечно, есть в Duty Free, но ассортимент необходимо расширять.
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