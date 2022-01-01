Куда уезжают брестские матрёшки и какие блюда полезны после Нового года? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. О том, что важно, смотрите в итоговой информационной программе «Неделя» на СТВ. Мы собираем главные темы в лучших репортажах и интервью.
И вот что оказалось в центре внимания всей страны и наших корреспондентов.
Новости Беларуси. О том, что важно, смотрите в итоговой информационной программе «Неделя» на СТВ. Мы собираем главные темы в лучших репортажах и интервью.
И вот что оказалось в центре внимания всей страны и наших корреспондентов.
О главных событиях уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 2 января, в 19:30. Подробности в видеоматериале.