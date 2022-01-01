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Куда уезжают брестские матрёшки и какие блюда полезны после Нового года? Анонс программы «Неделя»

01 января 2022 16:30
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Новости Беларуси. О том, что важно, смотрите в итоговой информационной программе «Неделя» на СТВ. Мы собираем главные темы в лучших репортажах и интервью.  

И вот что оказалось в центре внимания всей страны и наших корреспондентов.  
Куда уезжают брестские матрёшки и какие блюда полезны после Нового года? Анонс программы «Неделя»-1

О главных событиях уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 2 января, в 19:30. Подробности в видеоматериале.

# Новый год # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Фотофакт

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