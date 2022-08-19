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Александр Вольфович: «На безопасность многих стран влияют прежде всего Соединённые Штаты Америки»

19 августа 2022 13:35
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Новости Беларуси. 19 августа в Ташкенте состоялась 17-я встреча секретарей советов безопасности Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Вольфович: «На безопасность многих стран влияют прежде всего Соединённые Штаты Америки»-1

Нашу страну на форуме представила делегация Государственного секретариата Совбеза во главе с Александром Вольфовичем. Белорусская сторона отметила необходимость укрепления политического взаимодействия государств – наблюдателей ШОС с другими странами и международными организациями в интересах обновления существующих и поиска новых инструментов обеспечения региональной безопасности.  

Александр Вольфович: «На безопасность многих стран влияют прежде всего Соединённые Штаты Америки»-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:  
Участниками выступлений было единодушно отмечено сегодня, к сожалению, что негативные тенденции в сфере безопасности растут и влияют на безопасность всех стран. И, к сожалению, было замечено, что сегодня на безопасность многих стран влияют прежде всего Соединенные Штаты Америки, а также руководства коллективного Запада, попытки вмешательства во внутренние дела государств и влияния на безопасность этих стран.  

Принимая участие в Шанхайской организации сотрудничества с 2010-го в качестве партнера по диалогу, а с 2015-го – в статусе наблюдателя, наша страна предполагает выйти на новый трек взаимодействия в ШОС – в июле Беларусь подала заявку на предоставление статуса полноправного члена.  

# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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