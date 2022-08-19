В Борисовском районе в 2022 году введут в эксплуатацию около 40 тысяч квадратных метров жилья

Новости Беларуси. В Борисовском районе в 2022 году возведут около 40 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас активно ведется застройка нового микрорайона Лядище-2. Его возводят в северо-западной части Борисова. Здесь планируют построить 16 многоквартирных домов. Они будут разной этажности. Жилье предназначено для многодетных семей и граждан, состоящих на учете нуждающихся.

Арсен Саркисян, заместитель директора – главный инженер УКС Борисовского района:

К июлю мы ввели в эксплуатацию 18 тысяч квадратным метров жилья. По плану до конца года еще столько же должны ввести, не менее. Здесь, в данном микрорайоне, первый дом будет введен в эксплуатацию в конце сентября. Далее до конца года еще три дома будут введены в эксплуатацию. Остальные дома были введены в городе.