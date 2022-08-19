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В Борисовском районе в 2022 году введут в эксплуатацию около 40 тысяч квадратных метров жилья

19 августа 2022 13:34
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Новости Беларуси. В Борисовском районе в 2022 году возведут около 40 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе в 2022 году введут в эксплуатацию около 40 тысяч квадратных метров жилья-1

Сейчас активно ведется застройка нового микрорайона Лядище-2. Его возводят в северо-западной части Борисова. Здесь планируют построить 16 многоквартирных домов. Они будут разной этажности. Жилье предназначено для многодетных семей и граждан, состоящих на учете нуждающихся.

В Борисовском районе в 2022 году введут в эксплуатацию около 40 тысяч квадратных метров жилья-4

Арсен Саркисян, заместитель директора – главный инженер УКС Борисовского района:
К июлю мы ввели в эксплуатацию 18 тысяч квадратным метров жилья. По плану до конца года еще столько же должны ввести, не менее. Здесь, в данном микрорайоне, первый дом будет введен в эксплуатацию в конце сентября. Далее до конца года еще три дома будут введены в эксплуатацию. Остальные дома были введены в городе.

В Борисовском районе в 2022 году введут в эксплуатацию около 40 тысяч квадратных метров жилья-7

Также в новом микрорайоне планируется построить ясли-сад на 240 мест, школу и общественно-культурный центр с кафе и торговыми точками. Всего в Минской области в 2022 году возведут миллион квадратных метров. Уже сдали половину от плана.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Арсен Саркисян # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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