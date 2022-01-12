«Это топливо в тренде». В Минской области открыли линию по производству пеллет

Новости Беларуси. Модернизация производства и современный подход к работе с древесиной. На базе Стародорожского опытного лесхоза открылась автоматическая линия по производству топливных пеллет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На строительство объекта ушло около года. Его возвели рядом с линией сортировки и цехом деревообработки. Это позволит упростить логистику и сэкономить средства при производстве. Мощность линии составляет более 20 тысяч тонн продукции в год.

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Пеллеты являются одним из экологически чистых топливных ресурсов на сегодня. А с учетом общей мировой тенденции и того пути, который избрал мир и Европа, это уменьшение углеродного следа. Это топливо, мы понимаем, в тренде, и оно должно наращивать свой потенциал.