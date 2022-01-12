«Это топливо в тренде». В Минской области открыли линию по производству пеллет

Новости Беларуси. Модернизация производства и современный подход к работе с древесиной. На базе Стародорожского опытного лесхоза открылась автоматическая линия по производству топливных пеллет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Модернизация производства и современный подход к работе с древесиной. На базе Стародорожского опытного лесхоза открылась автоматическая линия по производству топливных пеллет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На строительство объекта ушло около года. Его возвели рядом с линией сортировки и цехом деревообработки. Это позволит упростить логистику и сэкономить средства при производстве. Мощность линии составляет более 20 тысяч тонн продукции в год.
Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Пеллеты являются одним из экологически чистых топливных ресурсов на сегодня. А с учетом общей мировой тенденции и того пути, который избрал мир и Европа, это уменьшение углеродного следа. Это топливо, мы понимаем, в тренде, и оно должно наращивать свой потенциал.
Пеллетные цеха только Минской области за 2021 год выпустили около 47 тысяч тонн продукции, часть реализовали на экспорт. На 2022 год запланирован запуск новых пеллетных линий в Березинском, Логойском, Узденском и Червенском лесхозах.