Прямой эфир

«Это топливо в тренде». В Минской области открыли линию по производству пеллет

12 января 2022 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Модернизация производства и современный подход к работе с древесиной. На базе Стародорожского опытного лесхоза открылась автоматическая линия по производству топливных пеллет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Это топливо в тренде». В Минской области открыли линию по производству пеллет-1

На строительство объекта ушло около года. Его возвели рядом с линией сортировки и цехом деревообработки. Это позволит упростить логистику и сэкономить средства при производстве. Мощность линии составляет более 20 тысяч тонн продукции в год.  

«Это топливо в тренде». В Минской области открыли линию по производству пеллет-4

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:  
Пеллеты являются одним из экологически чистых топливных ресурсов на сегодня. А с учетом общей мировой тенденции и того пути, который избрал мир и Европа, это уменьшение углеродного следа. Это топливо, мы понимаем, в тренде, и оно должно наращивать свой потенциал.  

«Это топливо в тренде». В Минской области открыли линию по производству пеллет-7

Пеллетные цеха только Минской области за 2021 год выпустили около 47 тысяч тонн продукции, часть реализовали на экспорт. На 2022 год запланирован запуск новых пеллетных линий в Березинском, Логойском, Узденском и Червенском лесхозах.  

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Владимир Креч # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Министр здравоохранения Беларуси: самое основное – интегрирование данных о каждом пациенте в одном месте
12 января 2022 14:07

Министр здравоохранения Беларуси: самое основное – интегрирование данных о каждом пациенте в одном месте

«Дети, которые подрастают, должны помнить об этом». Чем предлагают дополнить проект Конституции?
12 января 2022 14:06

«Дети, которые подрастают, должны помнить об этом». Чем предлагают дополнить проект Конституции?

«Люди чувствуют, что они не оставлены». Передвижной медкомплекс запустят в Логойском районе
12 января 2022 14:06

«Люди чувствуют, что они не оставлены». Передвижной медкомплекс запустят в Логойском районе