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Новости по тегу #Татьяна Филимонова

В Беларуси отмечают День пожилых людей
01 октября 2026 07:13

В Беларуси отмечают День пожилых людей

За полгода в профсоюзных здравницах Беларуси отдохнули свыше 70 тыс. человек
05 августа 2026 07:19

За полгода в профсоюзных здравницах Беларуси отдохнули свыше 70 тыс. человек

В Минске состоялся съезд профсоюза работников культуры, информации и спорта
12 декабря 2024 07:28

В Минске состоялся съезд профсоюза работников культуры, информации и спорта

За 6 месяцев 2024-го было выявлено свыше 9 тыс. нарушений трудового законодательства
11 ноября 2024 13:42

За 6 месяцев 2024-го было выявлено свыше 9 тыс. нарушений трудового законодательства

Бонусы для работающих родителей обсудили профсоюзы Беларуси
26 июня 2024 07:49

Бонусы для работающих родителей обсудили профсоюзы Беларуси

Лучших работников культуры поздравили в Большом театре Беларуси
06 октября 2023 17:20

Лучших работников культуры поздравили в Большом театре Беларуси

Если сфера культуры, то это уровень зарплаты. Какие вопросы стали основными на диалоговой площадке в Ратомке?
12 января 2022 14:10

Если сфера культуры, то это уровень зарплаты. Какие вопросы стали основными на диалоговой площадке в Ратомке?

«Перемены всегда нужны, и надо что-то новое». Профсоюз работников культуры на ВНС представит 81 делегат
05 января 2021 18:18

«Перемены всегда нужны, и надо что-то новое». Профсоюз работников культуры на ВНС представит 81 делегат

Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы
13 февраля 2020 16:17

Профсоюзы Беларуси назвали главный приоритет своей работы

«Такой азарт, позитив»: в Веснянке прошли любительские соревнования по биатлону и лыжным гонкам
23 февраля 2019 12:41

«Такой азарт, позитив»: в Веснянке прошли любительские соревнования по биатлону и лыжным гонкам