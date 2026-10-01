Новости по тегу #Татьяна Филимонова

По случаю Дня пожилых людей повсеместно чествуют долгожителей. Главный смысл праздника остается неизменным: это благодарность тем, кто своим трудом создавал настоящее Беларуси.
Среди них не только белорусы, но и зарубежные гости, преимущественно туристы из России.
Сегодня почти все занятые в сфере культуры имеют надбавку по контракту в 30 %. У некоторых доплата уже составляет 50 %. Кроме того, в начале декабря отраслевой профсоюз подписал тарифное соглашение с Министерством культуры.
В результате чего гражданам было возвращено свыше 3 миллионов белорусских рублей, а 11 человек восстановлены на работе.
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