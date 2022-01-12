Леонид Заяц: мы подошли к историческому периоду, где каждый гражданин должен определить свою судьбу

Нововведения затронут многие аспекты жизни белорусов. В преддверии референдума важно до каждого донести предлагаемые изменения в Конституцию. Со стороны граждан также отмечается большой интерес. Поступали предложения по деятельности местного самоуправления, гарантий бесплатного медицинского обслуживания. Воспользовавшись случаем, многие поднимали и свои житейские проблемы.

Леонид Заяц, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Люди неравнодушны. Приходят с предложениями, идеями о том, чтобы они были услышаны. Предлагали различного рода варианты, как дополнить Основной закон определенными статьями, которые бы отвечали сегодня интересам наших граждан, нашего общества. Мы подошли к историческому периоду, где каждый гражданин нашей республики должен определить дальнейшую свою судьбу, должен поступить так, чтобы в последующем тот документ, который примется, Основной закон, полностью отвечал интересам наших граждан, нашего государства, обеспечивал легитимность власти, порядок и согласие в обществе.