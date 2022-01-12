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Леонид Заяц: мы подошли к историческому периоду, где каждый гражданин должен определить свою судьбу

12 января 2022 07:56
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Новости Беларуси. Проект обновленной Конституции Беларуси нацелен обеспечить социальные гарантии граждан и экономическое развитие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подчеркивают в Совете Республики.

Леонид Заяц: мы подошли к историческому периоду, где каждый гражданин должен определить свою судьбу-1

Парламентарии активно включились в работу по обсуждению поправок в Основной закон. 11 января заместитель председателя верхней палаты парламента встретился с коллективом агрокомбината «Дзержинский».

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Леонид Заяц: мы подошли к историческому периоду, где каждый гражданин должен определить свою судьбу-4

Нововведения затронут многие аспекты жизни белорусов. В преддверии референдума важно до каждого донести предлагаемые изменения в Конституцию. Со стороны граждан также отмечается большой интерес. Поступали предложения по деятельности местного самоуправления, гарантий бесплатного медицинского обслуживания. Воспользовавшись случаем, многие поднимали и свои житейские проблемы.

Леонид Заяц: мы подошли к историческому периоду, где каждый гражданин должен определить свою судьбу-7

Леонид Заяц, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Люди неравнодушны. Приходят с предложениями, идеями о том, чтобы они были услышаны. Предлагали различного рода варианты, как дополнить Основной закон определенными статьями, которые бы отвечали сегодня интересам наших граждан, нашего общества. Мы подошли к историческому периоду, где каждый гражданин нашей республики должен определить дальнейшую свою судьбу, должен поступить так, чтобы в последующем тот документ, который примется, Основной закон, полностью отвечал интересам наших граждан, нашего государства, обеспечивал легитимность власти, порядок и согласие в обществе.

# Конституция # общество # Леонид Заяц # Фотофакт

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