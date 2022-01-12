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Министр здравоохранения Беларуси: самое основное – интегрирование данных о каждом пациенте в одном месте

12 января 2022 14:07
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Новости Беларуси. Современное оборудование в сочетании с информационными технологиями. Как результат – качественная и своевременная диагностика заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многопрофильный медицинский комплекс открыли в Бресте.

Министр здравоохранения Беларуси: самое основное – интегрирование данных о каждом пациенте в одном месте-1

Он объединил взрослую и детскую поликлиники, которых так ждали жители Заречного района города. Здесь будут обслуживаться более 70 тысяч пациентов.

Министр здравоохранения Беларуси: самое основное – интегрирование данных о каждом пациенте в одном месте-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Приоритет – развитие системы здравоохранения. Самое основное – это интегрирование всех информационных потоков, данных о каждом пациенте в одном месте. Это очень важный компонент, прежде всего для пациента, гражданина. Это сервисы, которые есть. И самое основное – это улучшение качества оказания медицинской помощи.

Подробнее о медицинском комплексе читайте здесь.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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