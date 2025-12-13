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Актуальные проблемы юридического образования обсудили в Минске

13 декабря 2025 10:43
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Платформа для обмена опытом, углубления международного сотрудничества и развития научных дискуссий. Актуальные проблемы юридического образования обсудили в столице. В Академии МВД прошла международная научно-методическая конференция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актуальные проблемы юридического образования обсудили в Минске-2

Участие приняли руководители белорусских вузов, а также делегации правоохранительных учебных заведений России, Кыргызстана и Узбекистана. Эксперты обсудили возможности использования искусственного интеллекта в юридическом образовании, современные подходы к противодействию киберпреступности, а также вопросы повышения квалификации преподавателей. 

К слову, цифровые технологии и компьютерная грамотность активно применяются при подготовке курсантов Академии МВД. Так, в обучение будущих сотрудников Государственной автомобильной инспекции внедрены технологии виртуальной реальности, а именно программно-аппаратный комплекс «Тренажер регулировщика».

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