Актуальные проблемы юридического образования обсудили в Минске

Платформа для обмена опытом, углубления международного сотрудничества и развития научных дискуссий. Актуальные проблемы юридического образования обсудили в столице. В Академии МВД прошла международная научно-методическая конференция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие приняли руководители белорусских вузов, а также делегации правоохранительных учебных заведений России, Кыргызстана и Узбекистана. Эксперты обсудили возможности использования искусственного интеллекта в юридическом образовании, современные подходы к противодействию киберпреступности, а также вопросы повышения квалификации преподавателей.

К слову, цифровые технологии и компьютерная грамотность активно применяются при подготовке курсантов Академии МВД. Так, в обучение будущих сотрудников Государственной автомобильной инспекции внедрены технологии виртуальной реальности, а именно программно-аппаратный комплекс «Тренажер регулировщика».