Итальянцы вышли на общенациональную забастовку против бюджета правительства на 2026 год – документа, который профсоюзы называют социально глухим и экономически бесполезным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет, по мнению протестующих, сводится к сокращению дефицита и военным расходам, оставляя без ответа ключевые социальные проблемы. С пятницы по всей Италии парализован транспорт, закрыты школы, остановлена работа больниц и сферы услуг. В Неаполе и Милане остановлено метро.

Производственный сектор в настоящий момент переживает кризис. У нас есть несколько компаний, которые просят социальной защиты. Пока профсоюзы предприняли превентивные меры, чтобы дать сигнал правительству. Если власти не займутся проблемами отрасли, то мы продолжим выступать.

Протест проходит на фоне нарастающего давления на бюджеты семей. Перед Рождеством итальянцы сталкиваются с ростом цен на продукты при стагнирующих доходах и застое потребления.

Инфляция за последние 2 года буквально съела покупательную способность граждан. Не добавляют оптимизма и счета за электричество и газ. Они забирают до 40 % дохода семей.