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Переговоры Президента Беларуси со спецпосланником США продолжаются в Минске

13 декабря 2025 10:40
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Сегодня наше внимание вновь приковано к Дворцу Независимости. В субботу, 13 декабря, там продолжились переговоры Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом, начатые накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провёл переговоры со спецпосланником США в Беларуси.

Переговоры Президента Беларуси со спецпосланником США продолжаются в Минске-2

В пятницу, приветствуя представителей команды Дональда Трампа, белорусский лидер подчеркнул, что у нас много вопросов. 

«Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы», – сказал Президент, предваряя разговор. Ну каким стал его итог, рассчитываем узнать в самое ближайшее время.

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