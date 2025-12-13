Переговоры Президента Беларуси со спецпосланником США продолжаются в Минске

Сегодня наше внимание вновь приковано к Дворцу Независимости. В субботу, 13 декабря, там продолжились переговоры Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом, начатые накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пятницу, приветствуя представителей команды Дональда Трампа, белорусский лидер подчеркнул, что у нас много вопросов.

«Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы», – сказал Президент, предваряя разговор. Ну каким стал его итог, рассчитываем узнать в самое ближайшее время.