Фестиваль российского кино проходит в Минске

Фестиваль российского кино в Минске открыл фильм «Группа крови». Он посвящен детям – узникам нацистского донорского концлагеря в годы войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кинотеатре «Москва» в эти выходные продолжатся показы самых кассовых новинок российского кинематографа. Все они разножанровые, но повествуют о вечных ценностях.

Кирилл Кузнецов, киноактер:

Мне хочется, чтобы та любовь, которая есть в нашем фильме, заразила сердца зрителей Беларуси. И я надеюсь, они также полюбят наших героев, как их полюбили зрители в России.

Дмитрий Гурбанович, киноактер:

Разъединять понятия российское кино, белорусское, мне кажется, не совсем правильно. Потому что, в принципе, мы один народ, славяне, поэтому для меня лично разделения нет.