Более 1 тыс. обращений поступило от делегатов ВНС касательно программы соцэкономразвития

До второго заседания VII Всебелорусского народного собрания остается совсем немного времени. Важнейшее политическое событие во многом определит ход развития страны на ближайшее пятилетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До второго заседания VII Всебелорусского народного собрания остается совсем немного времени. Важнейшее политическое событие во многом определит ход развития страны на ближайшее пятилетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря ВНС общество вовлечено в политическую жизнь страны, в процесс принятия решений. И задачи, стоящие перед Всебелорусским народным собранием, остаются стратегически важными. На рассмотрение делегатов представят проект программы социально‑экономического развития на 2026-2030 годы.
Алексей Свяцкий, начальник Сенненского района электрических сетей филиала «Оршанские электрические сети» предприятия «Витебскэнерго», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Всебелорусское народное собрание – это наивысший орган народовластия в нашей стране, и на его делегатов возложена огромная ответственность за качественное и правильное принятие тех решений, тех вопросов, которые обсуждаются. Так как те решения, которые принимаются на Всебелорусском народном собрании, определяют курс и направление развития не только республики в целом, но и каждого региона.
На данном этапе от делегатов ВНС поступило более тысячи предметных обращений, касающихся программы соцэкономразвития. В ней определены семь основных направлений. Среди них демографическая безопасность, рост конкурентоспособности, развитие человеческого потенциала. Ставка также делается на сильные регионы, ускорение технологического развития и цифровую трансформацию.