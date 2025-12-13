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В Словакии оппозиция сорвала обсуждение закона

13 декабря 2025 10:50
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В Словакии оппозиция устроила хаос в парламенте. Агрессивно настроенные депутаты сорвали обсуждение закона о защите осведомителей и свидетелей обвинения. Перепалка сопровождалась толкотней и оскорблениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии оппозиция сорвала обсуждение закона-2

Правительство, несмотря на этот саботаж, довело процесс до конца. Уже сегодня парламент вернулся к работе, и правящие партии утвердили реформу, направленную на наведение порядка и устранение злоупотреблений. 

Напомним, после возвращения к власти премьера Роберта Фицо, пережившего в прошлом году покушение, страна живет в условиях повышенного напряжения. Но именно действия оппозиции подливают масла в огонь, подменяя демократическую дискуссию агрессией.

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