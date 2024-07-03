«Каждое его слово ложится на душу» – Русый о выступлении Лукашенко на параде

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Это действительно знаковый день. Находимся под впечатлением от выступления Президента, главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко на параде. Каждое его слово ложится на душу. Он высказал все, всю историческую правду, которую многие, может, не знают. Это выступление надо положить в каноны учебников, чтобы наизусть знали. Самое главное – людям надо помнить: должен быть мир! А он зависит от каждого из нас. Делай хорошее дело – и будет мир и счастье.