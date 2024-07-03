«Каждое его слово ложится на душу» – Русый о выступлении Лукашенко на параде

У мемориалов и памятников сотни белорусов разных возрастов. В день 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков председатель Совета Республики Наталья Кочанова, члены Президиума и работники Секретариата Совета Республики возложили цветы в мемориальном комплексе «Масюковщина», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Это действительно знаковый день. Находимся под впечатлением от выступления Президента, главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко на параде. Каждое его слово ложится на душу. Он высказал все, всю историческую правду, которую многие, может, не знают. Это выступление надо положить в каноны учебников, чтобы наизусть знали. Самое главное – людям надо помнить: должен быть мир! А он зависит от каждого из нас. Делай хорошее дело – и будет мир и счастье.
Мемориальный комплекс «Масюковщина» создан на территории массового захоронения заключенных лагеря для военнопленных «Шталаг-352». В годы войны в нечеловеческих муках в нем погибли более 80 тысяч военнопленных. С 1964 года у подножия монумента горит Вечный огонь.
Кочанова в День Независимости: главная ценность для народа – иметь свою землю, на которой можно жить и растить детей (подробности).