«Если Лукашенко посетит это место, я буду в шоке, потому что он лучший Президент, он всё делает для нас»

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Еще один день в лагере беженцев, в котором наша страна оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».
Константин Герцев, корреспондент:
Мы сейчас находимся в здании логистического центра «Брузги», и нас здесь действительно окружили беженцы. Я вам хочу сказать, они легко идут на контакт, но они здесь ждут одного человека, которому хотят сказать большое спасибо. Это, наверное, единственный человек, который имеет должность Президента и помнит об этих людях, заботится об их состоянии.