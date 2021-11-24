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«Если Лукашенко посетит это место, я буду в шоке, потому что он лучший Президент, он всё делает для нас»

24 ноября 2021 19:22
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Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Еще один день в лагере беженцев, в котором наша страна оказывает помощь людям, чьи жизни зависят от решения Европы. На границе круглосуточно работают съемочные группы СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа».  

«Если Лукашенко посетит это место, я буду в шоке, потому что он лучший Президент, он всё делает для нас»-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Мы сейчас находимся в здании логистического центра «Брузги», и нас здесь действительно окружили беженцы. Я вам хочу сказать, они легко идут на контакт, но они здесь ждут одного человека, которому хотят сказать большое спасибо. Это, наверное, единственный человек, который имеет должность Президента и помнит об этих людях, заботится об их состоянии.  

«Если Лукашенко посетит это место, я буду в шоке, потому что он лучший Президент, он всё делает для нас»-4

Если Лукашенко посетит это место, я буду в шоке, потому что он лучший Президент, он все делает для нас. Я бы очень хотел увидеть его и поблагодарить, он помогает нашим детям.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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