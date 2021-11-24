«Он ничего не видит, моему другу нужен доктор». Опубликованы кадры, где польский пограничник распыляет газ на беженца

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне силовики соседней страны беспощадно травили мигрантов газом. Баллончик распылили в лица двум иностранцам в ответ на мольбы о прошении статуса беженца.

Посмотри на моего друга, его глаза. Он ничего не видит, моему другу нужен доктор. Но все солдаты игнорируют эти просьбы. Вы улыбаетесь? Это для вас бесполезно. Вы бессердечны.