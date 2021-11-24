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«Он ничего не видит, моему другу нужен доктор». Опубликованы кадры, где польский пограничник распыляет газ на беженца

24 ноября 2021 19:04
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Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне силовики соседней страны беспощадно травили мигрантов газом. Баллончик распылили в лица двум иностранцам в ответ на мольбы о прошении статуса беженца.  

«Он ничего не видит, моему другу нужен доктор». Опубликованы кадры, где польский пограничник распыляет газ на беженца-1

Посмотри на моего друга, его глаза. Он ничего не видит, моему другу нужен доктор. Но все солдаты игнорируют эти просьбы. Вы улыбаетесь? Это для вас бесполезно. Вы бессердечны.  

«Он ничего не видит, моему другу нужен доктор». Опубликованы кадры, где польский пограничник распыляет газ на беженца-4

Часть обездоленных людей, которые позже ночью рискнули самостоятельно проследовать на территорию Польши, там встретили автоматными очередями.  

Также СК проводит проверку по факту применения Польшей взрывпакетов в отношении беженцев.  

# Беженцы # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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