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«Разве мы должны сегодня делить детей по национальностям?» БСЖ привёз 1500 комплектов одежды и обуви беженцами

24 ноября 2021 19:03
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Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе не оставляет равнодушными все больше белорусов от простых жителей до руководителей организаций. Они продолжают передавать гуманитарную помощь в кризисный центр, особенно сочувствуют беде беженцев и их детей женщины нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Разве мы должны сегодня делить детей по национальностям?» БСЖ привёз 1500 комплектов одежды и обуви беженцами-1

Гродненская областная организация Белорусского союза женщин 24 ноября привезла в лагерь 1 500 комплектов сменной одежды. Это 150 коробок с куртками, наборами теплых вещей, а также зимней обуви. По прогнозу, то снег, то дождь, а после прогулок на улице особенно детей надо часто переодевать, чтобы они не заболели. Тем более именно сегодня свежая одежда как раз кстати для беженцев – возле ТЛЦ заработала полевая баня.  

«Разве мы должны сегодня делить детей по национальностям?» БСЖ привёз 1500 комплектов одежды и обуви беженцами-4

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:  
Сегодня мы привезли гуманитарную помощь в виде одежды. Поступило уже, еще поступит порядка 150 ящиков как теплой одежды, так и другой одежды, в том числе и обувь для разных возрастов детей, женщин и мужчин.  

«Разве мы должны сегодня делить детей по национальностям?» БСЖ привёз 1500 комплектов одежды и обуви беженцами-7

Гуманитарную поддержку беженцам белоруски оказывают со всех уголков страны. Очередную партию привезли представительницы Минской городской организации Белорусского союза женщин. В первую очередь это продукты питания, очень много сладостей для малышей – от пюре до печенья. Также в коробках доставили крупы, тушенку и другие полезные товары.  

«Разве мы должны сегодня делить детей по национальностям?» БСЖ привёз 1500 комплектов одежды и обуви беженцами-10

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:  
О том, что мы собираем помощь беженцам, люди, конечно, между собой обсуждают (подробности здесь). Я сегодня представляю Белорусский союз женщин. Да, и у меня такой вопрос: а где же другие общественные организации, женские организации западных стран? Неужели они не видят, что сегодня здесь нужна помощь детям? Разве мы должны сегодня делить детей по национальностям? В любом случае это ребенок. В какой бы стране он не находился сейчас, если ему нужна помощь, то, конечно, откликнуться должны все без исключения.  

«Разве мы должны сегодня делить детей по национальностям?» БСЖ привёз 1500 комплектов одежды и обуви беженцами-13

Помимо гуманитарной, женская организация взяла на себя и волонтерскую функцию. Белоруски приезжают из районов (Берестовицкого, Лидского, Гродненского, Зельвенского), чтобы оказать посильную помощь в кризисном центре. Всего же беженцам от различных организаций уже доставлено более 70 тонн гуманитарного груза, включая питание.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Ирина Степаненко # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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