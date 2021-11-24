«Разве мы должны сегодня делить детей по национальностям?» БСЖ привёз 1500 комплектов одежды и обуви беженцами

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе не оставляет равнодушными все больше белорусов от простых жителей до руководителей организаций. Они продолжают передавать гуманитарную помощь в кризисный центр, особенно сочувствуют беде беженцев и их детей женщины нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненская областная организация Белорусского союза женщин 24 ноября привезла в лагерь 1 500 комплектов сменной одежды. Это 150 коробок с куртками, наборами теплых вещей, а также зимней обуви. По прогнозу, то снег, то дождь, а после прогулок на улице особенно детей надо часто переодевать, чтобы они не заболели. Тем более именно сегодня свежая одежда как раз кстати для беженцев – возле ТЛЦ заработала полевая баня.

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:

Сегодня мы привезли гуманитарную помощь в виде одежды. Поступило уже, еще поступит порядка 150 ящиков как теплой одежды, так и другой одежды, в том числе и обувь для разных возрастов детей, женщин и мужчин.

Гуманитарную поддержку беженцам белоруски оказывают со всех уголков страны. Очередную партию привезли представительницы Минской городской организации Белорусского союза женщин. В первую очередь это продукты питания, очень много сладостей для малышей – от пюре до печенья. Также в коробках доставили крупы, тушенку и другие полезные товары.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

О том, что мы собираем помощь беженцам, люди, конечно, между собой обсуждают (подробности здесь). Я сегодня представляю Белорусский союз женщин. Да, и у меня такой вопрос: а где же другие общественные организации, женские организации западных стран? Неужели они не видят, что сегодня здесь нужна помощь детям? Разве мы должны сегодня делить детей по национальностям? В любом случае это ребенок. В какой бы стране он не находился сейчас, если ему нужна помощь, то, конечно, откликнуться должны все без исключения.