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Многотонные подъёмные краны и десятки людей. Посмотрите, как готовят главную новогоднюю ёлку в Витебске

24 ноября 2021 19:21
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Новости Беларуси. В столице и регионах началась подготовка к одному из самых волшебных и долгожданных праздников – Новому году. И хотя до торжества еще чуть больше месяца, то и дело витрины магазинов пестрят новогодней атрибутикой, а на главных площадях городов начинают устанавливать елки. В Витебске областная лесная красавица будет состоять из нескольких десятков живых елей. Чтобы успеть все к празднику, работы здесь начали уже с понедельника, 22 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Тему продолжит Виктор Пралич.  

Многотонные подъёмные краны и десятки людей. Посмотрите, как готовят главную новогоднюю ёлку в Витебске-1

Это уже традиция. В Богушевском лесхозе каждый ноябрь – кастинг среди елей, которые достойны украсить главную зеленую красавицу северного региона. Среди требований – рост не ниже метра, но и не выше трех. Вот такие «колючие» законы красоты.  

Многотонные подъёмные краны и десятки людей. Посмотрите, как готовят главную новогоднюю ёлку в Витебске-4

Дмитрий Агеев, помощник лесничего Софиевского лесничества:  
По договору у нас положено отправить 180 новогодних деревьев. Уже отправлено 60 деревьев. Именно сейчас в квартале на прореживании происходит заготовка новогодних деревьев. Заготовка идет лесниками. Погрузка и отправка этих деревьев непосредственно в Витебск.  

Многотонные подъёмные краны и десятки людей. Посмотрите, как готовят главную новогоднюю ёлку в Витебске-7

Виктор Пралич, корреспондент:  
Пока главная елка Витебской области выглядит как 17-тонная конструкция. Здесь работают сотрудники котельных и тепловых сетей. В ближайшее время им на смену придут специалисты «Зеленстроя» и «Горсвета».  

Многотонные подъёмные краны и десятки людей. Посмотрите, как готовят главную новогоднюю ёлку в Витебске-10

Сейчас над убранством главной ели колдуют совсем не стилисты, а многотонные подъемные краны. И десятки людей. Рабочим вручную приходится закреплять множество соединяющих элементов. Блистать ведь на площади Победы в Витебске лесной красавице нужно будет перед тысячами зрительских глаз.  

Многотонные подъёмные краны и десятки людей. Посмотрите, как готовят главную новогоднюю ёлку в Витебске-13

Егор Воробьев, мастер Витебского коммунального предприятия котельных и тепловых сетей:  
Общая ее длина 33,5 метра. Состоит из 8 секций, 4 ярусов. Пока что металлоконструкцию устанавливает ВПКиТС. Дальше работает «Зеленхоз» – они устанавливают елки. А после будет «Горсвет», который будет заниматься новогодней иллюминацией, которая принесет, так сказать, новогоднее настроение для людей Витебщины.  

Многотонные подъёмные краны и десятки людей. Посмотрите, как готовят главную новогоднюю ёлку в Витебске-16

Кто составит компанию главной ели на новогодней площади Витебска, организаторы пока держат в секрете. А вот огни на зеленой красавице по традиции зажгут сказочные персонажи.  

Многотонные подъёмные краны и десятки людей. Посмотрите, как готовят главную новогоднюю ёлку в Витебске-19

В день традиционного парада Дедов Морозов и Снегурочек в городе над Двиной закружится и колесо обозрения. Конструкция имеет светодиодную иллюминацию. В темное время суток аттракцион превратится в яркий экран, где можно будет, например, написать новогоднее поздравление.  

# Новый год # общество # Виктор Пралич # Дмитрий Агеев # Егор Воробьев # Фотофакт

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