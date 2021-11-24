Многотонные подъёмные краны и десятки людей. Посмотрите, как готовят главную новогоднюю ёлку в Витебске

Новости Беларуси. В столице и регионах началась подготовка к одному из самых волшебных и долгожданных праздников – Новому году. И хотя до торжества еще чуть больше месяца, то и дело витрины магазинов пестрят новогодней атрибутикой, а на главных площадях городов начинают устанавливать елки. В Витебске областная лесная красавица будет состоять из нескольких десятков живых елей. Чтобы успеть все к празднику, работы здесь начали уже с понедельника, 22 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему продолжит Виктор Пралич.

Это уже традиция. В Богушевском лесхозе каждый ноябрь – кастинг среди елей, которые достойны украсить главную зеленую красавицу северного региона. Среди требований – рост не ниже метра, но и не выше трех. Вот такие «колючие» законы красоты.

Дмитрий Агеев, помощник лесничего Софиевского лесничества:

По договору у нас положено отправить 180 новогодних деревьев. Уже отправлено 60 деревьев. Именно сейчас в квартале на прореживании происходит заготовка новогодних деревьев. Заготовка идет лесниками. Погрузка и отправка этих деревьев непосредственно в Витебск.

Виктор Пралич, корреспондент:

Пока главная елка Витебской области выглядит как 17-тонная конструкция. Здесь работают сотрудники котельных и тепловых сетей. В ближайшее время им на смену придут специалисты «Зеленстроя» и «Горсвета».

Сейчас над убранством главной ели колдуют совсем не стилисты, а многотонные подъемные краны. И десятки людей. Рабочим вручную приходится закреплять множество соединяющих элементов. Блистать ведь на площади Победы в Витебске лесной красавице нужно будет перед тысячами зрительских глаз.

Егор Воробьев, мастер Витебского коммунального предприятия котельных и тепловых сетей:

Общая ее длина 33,5 метра. Состоит из 8 секций, 4 ярусов. Пока что металлоконструкцию устанавливает ВПКиТС. Дальше работает «Зеленхоз» – они устанавливают елки. А после будет «Горсвет», который будет заниматься новогодней иллюминацией, которая принесет, так сказать, новогоднее настроение для людей Витебщины.

Кто составит компанию главной ели на новогодней площади Витебска, организаторы пока держат в секрете. А вот огни на зеленой красавице по традиции зажгут сказочные персонажи.