«Это наше будущее». В Минске на территории роддома № 5 открыли скульптуру «Матерям и детям»

На территории больницы в торжественной обстановке открыли скульптуру «Матерям и детям». Она дополнила композицию «Аллеи матери» из 13 дубов, которую заложили в один из прошлых праздников.

Новости Беларуси. У нынешних и будущих пациенток роддома № 5 появился собственный символ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы:

Всем нашим матерям, которые здесь у нас, приходят и рожают, им в подарок от всех мужчин, не только от пятой больницы, от всех мужчин настоящих.

Дети – это наше будущее. Дети – это любовь.

Под звуки оркестра. В 6-й минской больнице сотрудники МЧС поднялись по пожарной лестнице, чтобы поздравить молодых мам