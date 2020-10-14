«Это наше будущее». В Минске на территории роддома № 5 открыли скульптуру «Матерям и детям»
Новости Беларуси. У нынешних и будущих пациенток роддома № 5 появился собственный символ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На территории больницы в торжественной обстановке открыли скульптуру «Матерям и детям». Она дополнила композицию «Аллеи матери» из 13 дубов, которую заложили в один из прошлых праздников.
Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы:
Всем нашим матерям, которые здесь у нас, приходят и рожают, им в подарок от всех мужчин, не только от пятой больницы, от всех мужчин настоящих.
Дети – это наше будущее. Дети – это любовь.
Под звуки оркестра. В 6-й минской больнице сотрудники МЧС поднялись по пожарной лестнице, чтобы поздравить молодых мам
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Для того, чтобы женщины рожали, чувствовали себя комфортно, нужно и материальное стимулирование, но в то же время нужно и осознание того, что дети – это та основа, тот оплот семьи, государства, которые в последующем будут продолжать те традиции, дела, которые делаем мы с вами.
Поздравили и трех будущих многодетных мам. Каждая из них ожидает появления на свет третьего ребенка. Всего же к обеду в 5-м родильном доме в этот символичный день, 14 октября, родились 13 малышей.