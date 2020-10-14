Под звуки оркестра. В 6-й минской больнице сотрудники МЧС поднялись по пожарной лестнице, чтобы поздравить молодых мам

Новости Беларуси. Если бы в День матери вручали приз за самое оригинальное поздравление, то его, без сомнений, получила бы 6-я городская больница. Медицинский персонал поздравил молодых мам в родильном отделении совместно с сотрудниками МЧС и представителями Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К палатам рожениц спасатели поднимались в специальных пожарных люльках. Без подарка не оставили ни одну пациентку. Нынешним и будущим мамам вручили цветы и подарки для малышей. «Это наше будущее». В Минске на территории роддома № 5 открыли скульптуру «Матерям и детям»

Воздушный флешмоб сопровождался громкими поздравлениями с земли и музыкальным аккомпанементом духового оркестра.

Никита Кисель, заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части № 40 Первомайского района:

Ответственная миссия – нам поручили сегодня поздравить наших замечательных девушек, женщин, мам с этим замечательным днем – Днем матери. Я первый раз принимаю участие в таком проекте, очень интересно. Я думаю, им всем нравится, эмоции у них положительные. Наверху это гораздо по-другому смотрится, нежели вы с земли смотрите на нас. Сергей Левкович на вручении орденов Матери: «В этом году более 3 тысяч семей переедут в новое жильё»