Сергей Левкович на вручении орденов Матери: «В этом году более 3 тысяч семей переедут в новое жильё»

Новости Беларуси. В Музее истории Великой Отечественной войны прошли торжества в честь Дня матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Высокую награду – орден Матери – из рук первого заместителя председателя Миноблисполкома Сергея Левковича получили 38 женщин из разных уголков области, 10 мам – в своих районах. Они воспитывают пятерых и более детей. Вместе с наградой и цветами мамы получили материальную помощь. «Тяжелее, когда один ребенок». Многодетная мама рассказала, как справляется с пятью детьми

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Это очень трогательное мероприятие, которое затронет душу каждого человека. В Минской области, конечно же, многое делается для семьи: строятся школы, сады, жилье. У нас 19 тысяч многодетных семей, в которых живут 60 тысяч детей. В этом году более 3 тысяч семей переедут в новое жилье, получат новые квартиры, новые дома. «Государство поддерживает, уважает и дорожит такими родителями». Многодетные семьи в Сенице высадили аллею «За Беларусь»

Оксана Юркойть:

Гэта вельмі прыемна – пабываць на такім мерапрыемстве. Гэта вялікае шчасце для кожнай жанчыны – быць мамай аднаго, двух, трох – не важна, колькі дзяцей. Сваіх ці прыёмных – таксама не мае ніякай розніцы.

Екатерина Субот:

Дети, семья – это счастье. В День матери очень почетно получить орден.