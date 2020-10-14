Сергей Левкович на вручении орденов Матери: «В этом году более 3 тысяч семей переедут в новое жильё»

Новости Беларуси. В Музее истории Великой Отечественной войны прошли торжества в честь Дня матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Музее истории Великой Отечественной войны прошли торжества в честь Дня матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Высокую награду – орден Матери – из рук первого заместителя председателя Миноблисполкома Сергея Левковича получили 38 женщин из разных уголков области, 10 мам – в своих районах. Они воспитывают пятерых и более детей. Вместе с наградой и цветами мамы получили материальную помощь.
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Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Это очень трогательное мероприятие, которое затронет душу каждого человека.
В Минской области, конечно же, многое делается для семьи: строятся школы, сады, жилье. У нас 19 тысяч многодетных семей, в которых живут 60 тысяч детей. В этом году более 3 тысяч семей переедут в новое жилье, получат новые квартиры, новые дома.
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Оксана Юркойть:
Гэта вельмі прыемна – пабываць на такім мерапрыемстве. Гэта вялікае шчасце для кожнай жанчыны – быць мамай аднаго, двух, трох – не важна, колькі дзяцей. Сваіх ці прыёмных – таксама не мае ніякай розніцы.
Екатерина Субот:
Дети, семья – это счастье. В День матери очень почетно получить орден.
В подарок многодетным мамам – экскурсия по Национальному олимпийскому комитету, где женщины познакомились с основными спортивными достижениями отечественных атлетов.