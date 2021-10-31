В Минске провели благотворительный забег в поддержку детей-сирот

Новости Беларуси. Благотворительный проект «Рядом с нами» сегодня, 31 октября, объединил любителей спорта. В столичном Лошицком парке прошел легкоатлетический забег в поддержку детей, которые оказались в сложной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После пробежки в Минском городском дворце культуры прошел также аукцион. Здесь можно было купить вещи из личной коллекции знаменитых белорусских спортсменов и артистов с автографами.