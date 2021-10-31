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В Минске провели благотворительный забег в поддержку детей-сирот

31 октября 2021 13:47
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Новости Беларуси. Благотворительный проект «Рядом с нами» сегодня, 31 октября, объединил любителей спорта. В столичном Лошицком парке прошел легкоатлетический забег в поддержку детей, которые оказались в сложной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске провели благотворительный забег в поддержку детей-сирот-1

После пробежки в Минском городском дворце культуры прошел также аукцион. Здесь можно было купить вещи из личной коллекции знаменитых белорусских спортсменов и артистов с автографами.  

В Минске провели благотворительный забег в поддержку детей-сирот-4

Все собранные средства пойдут на поддержку детей с ограниченными возможностями, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Адресатами станут детские дома в Городее, Ивенце и Бобруйске.  

# Благотворительная акция # общество # Фотофакт

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