Прямой эфир

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара

31 октября 2021 14:42
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Всем, кто внес в свой календарь праздников Хэллоуин, самое время заняться декорациями. Беспроигрышный вариант – тыква, рассказали в программе «Плюс-минус». Ну а чтобы совместить приятное с полезным, советуем вам не выбрасывать мякоть. Порадуйте себя удивительно вкусным блюдом.

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара-1

Рецепт от шеф-повара.

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара-4

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня на нашем столе королева осеннего меню. Приготовим простое и вкусное блюдо – ризотто из печеной тыквы. Для этого нам понадобится: тыква, лук, сыр, чеснок, рис, шпинат, специи, сливочное масло и сливки.

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара-7

Заранее очистили тыкву от кожуры, нарезаем ее, маринуем и ставим запекать. Добавляем соль и черный перец, орегано, подсолнечное масло, чеснок и отправляем в духовку на 180 °C на 20 минут.

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара-10

Пока тыква запекается, обжариваем лук с чесноком на сливочном масле вместе с подсолнечным.

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара-13

Добавляем соль, черный перец и рис.

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара-16

В рис добавляем заранее подготовленный куриный бульон. Когда бульон выпарится, продолжаем добавлять бульон, только уже по одному черпаку.

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара-19

Тыква запеклась, теперь ее добавляем к рису. Добавляем в ризотто сливки и половину сыра.

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара-22

Выключаем ризотто и даем настояться ему 10 минут.

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара-25

Выкладываем ризотто, посыпаем сыром и украшаем шпинатом. Наше блюдо готово. Всем приятного аппетита!

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# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Юлия Самусенко # Фотофакт

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