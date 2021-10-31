Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара

Всем, кто внес в свой календарь праздников Хэллоуин, самое время заняться декорациями. Беспроигрышный вариант – тыква, рассказали в программе «Плюс-минус». Ну а чтобы совместить приятное с полезным, советуем вам не выбрасывать мякоть. Порадуйте себя удивительно вкусным блюдом.

Рецепт от шеф-повара.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня на нашем столе королева осеннего меню. Приготовим простое и вкусное блюдо – ризотто из печеной тыквы. Для этого нам понадобится: тыква, лук, сыр, чеснок, рис, шпинат, специи, сливочное масло и сливки.

Заранее очистили тыкву от кожуры, нарезаем ее, маринуем и ставим запекать. Добавляем соль и черный перец, орегано, подсолнечное масло, чеснок и отправляем в духовку на 180 °C на 20 минут.

Пока тыква запекается, обжариваем лук с чесноком на сливочном масле вместе с подсолнечным.

Добавляем соль, черный перец и рис.

В рис добавляем заранее подготовленный куриный бульон. Когда бульон выпарится, продолжаем добавлять бульон, только уже по одному черпаку.

Тыква запеклась, теперь ее добавляем к рису. Добавляем в ризотто сливки и половину сыра.

Выключаем ризотто и даем настояться ему 10 минут.