Ещё ребёнком дошёл до Берлина. История Василия Князева, который стал заслуженным тренером СССР и БССР по волейболу

За чемпионство в отечественном волейболе сражаются 16 команд мужских и женских. Сегодня, в азарте баталий, вряд ли кому-то придет в голову узнать имя основателя белорусского волейбола, который сейчас значится в приоритетных видах спорта нашей страны.

Медали «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга» и «За победу», а после тренер и директор гродненской волейбольной школы, главный тренер сборной Беларуси, а потом и молодежной сборной СССР. Его ученики – это не одно поколение. Среди них мастера спорта и заслуженные, олимпийские чемпионы. Василий Князев – заслуженный тренер СССР и БССР. Человек, который прошел через два столетия вместе с волейболом.

Василий Князев, заслуженный тренер СССР и БССР:

Заслуженный тренер СССР. И я единственный в Беларуси по волейболу. Он за свои 88 лет без преувеличения 77 лет играл и создавал этот вид спорта в родной Беларуси. Только сперва он отвоевал нашу страну у Гитлера. Он в 9 лет дошел до Берлина от белорусской деревеньки Смоловка – он обещал маме. Юлия Силипицкая, СТВ:

Вот это вы?

Василий Князев:

Да. Мне буквально за ночь солдаты пошили шинель, шапку, даже подшили и подвернули погоны. Я должен был пойти в школу, в первый класс. Это я помню, начало войны. Моих родителей немцы за связь с партизанами расстреляли. Отец погиб. Мою маму (Журавлеву и Ткачеву), потом одели им таблички, деревяшки, написано: «Я партизанка». Заслон немецкий был. И мы рвались туда к маме. Комендант приказал поставить женщин на край вырытого окопа. И мама поняла, что все. Она крикнула: «Прощайте, дети!» Я рванулся к ней, немец меня ударил сапогом в лицо, я весь окровавленный в канаву упал. Я пошел в наши партизанские разведчики. Три человека на лошадях. Забрал нас и повел в расположение лагеря. Мы попали туда, и я был связным. Он мне сказал: вот тебе жито в левый карман. И перекладывай из левого кармана в правый по одному зернышку, как увидишь немца. Страшно все это. Попал я прямо на немецкую помойку. Мне было сказано, чтобы я в торбу свою набирал немецкие очистки от картошки. Юлия Силипицкая:

Провизия?

Василий Князев:

Да, во-первых, есть надо было, мы их сушили и делали лепешки. А во-вторых, это же для того, чтобы пройти можно было. Немцы не должны видеть. Юлия Силипицкая:

Вы отвлекали? Василий Князев:

Я отвлекал, да. А победу я уже встретил, несясь по Берлину. Я дошел сначала до Кенигсберга со своей частью, а потом наша часть дальше не шла, ее давали в придачу 2-му белорусскому фронту. Я сбежал втихаря из своей части, спрятался в яме между ящиками от снарядов. И потом оказался в Берлине. Мне надо было отомстить за родителей. Юлия Силипицкая:

А чем в партизанах толкли картофель?

Василий Князев:

Палкой. Теперь подсыпать уже надо толокно. Юлия Силипицкая:

Какая у нас с вами командная игра получается. Василий Князев:

Команда будь здоров. Юлия Силипицкая:

Почему не футбол, а именно волейбол?