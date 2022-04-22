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Ещё одна возможность решить проблему. Когда жители Могилёвской области смогут попасть на приём к сенаторам?

22 апреля 2022 07:35
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Новости Беларуси. Выслушать каждого и помочь в решении проблем. Белорусские сенаторы продолжают вести диалог с гражданами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводятся прямые телефонные линии и встречи с трудовыми коллективами. Также парламентарии проводят личные приемы, в том числе выездные в регионах.

Ещё одна возможность решить проблему. Когда жители Могилёвской области смогут попасть на приём к сенаторам?-1

Очередная возможность встретиться с сенаторами и найти ответы на вопросы, которые не получилось решить на местном уровне, представится жителям Могилевской области 27 апреля. Члены Совета Республики проведут единый день приема граждан. Традиционно людей ждут в исполкомах по предварительной записи.

Ещё одна возможность решить проблему. Когда жители Могилёвской области смогут попасть на приём к сенаторам?-4

Ещё одна возможность решить проблему. Когда жители Могилёвской области смогут попасть на приём к сенаторам?-6

Ещё одна возможность решить проблему. Когда жители Могилёвской области смогут попасть на приём к сенаторам?-8

Ещё одна возможность решить проблему. Когда жители Могилёвской области смогут попасть на приём к сенаторам?-10

Напомним, месяцем ранее такие встречи состоялись в Гомельской области. Наталья Кочанова приняла несколько десятков человек в Светлогорском районе. И сообщила, что такая практика будет продолжена, так как помимо ощутимого эффекта для обратившихся за помощью это стало серьезным подспорьем для нормотворческой деятельности.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Сергей Сивец # Михаил Русый # Татьяна Рунец # Сергей Рачков # Виктор Ананич # Дмитрий Басков # Алексей Кушнаренко # Валерий Полищук # Игорь Каско # Дмитрий Воронюк # Сергей Анюховский # Фотофакт

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