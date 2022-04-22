Ещё одна возможность решить проблему. Когда жители Могилёвской области смогут попасть на приём к сенаторам?

Новости Беларуси. Выслушать каждого и помочь в решении проблем. Белорусские сенаторы продолжают вести диалог с гражданами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводятся прямые телефонные линии и встречи с трудовыми коллективами. Также парламентарии проводят личные приемы, в том числе выездные в регионах.

Очередная возможность встретиться с сенаторами и найти ответы на вопросы, которые не получилось решить на местном уровне, представится жителям Могилевской области 27 апреля. Члены Совета Республики проведут единый день приема граждан. Традиционно людей ждут в исполкомах по предварительной записи.