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Нужно ли туристам летать в космос? Спросили у Олега Новицкого

22 апреля 2022 06:43
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

Нужно ли туристам летать в космос? Спросили у Олега Новицкого-1

Юлия Артюх, СТВ:
Как вы в целом относитесь к космическому туризму?

Нужно ли туристам летать в космос? Спросили у Олега Новицкого-4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Я считаю, в принципе, это нормально. Поскольку такое направление тоже должно развиваться. И если раньше, допустим, если взять авиацию, сначала летали единицы – фанаты авиации, потом начали летать уже профессионалы или военные. Сейчас любой человек может абсолютно спокойно пройти обучение и на любом летательном аппарате летать или точно так же сесть в самолет и куда-то полететь. Точно так же, я думаю, нам грозит и в космонавтике. То есть будут профессионалы, которые отвечают за жизнь и здоровье людей. И, которые имеют желание или возможность слетать как туристы в космос. По этому направлению в любом случае будут двигаться параллельно с профессиональной космонавтикой.

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# Белорусские космонавты # общество # Юлия Артюх # Олег Новицкий # Фотофакт

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