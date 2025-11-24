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Егор Шарангович помог «Калгари» разгромить «Ванкувер»

24 ноября 2025 11:42
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Егор Шарангович прервал безголевую, 9-матчевую серию в НХЛ. Белорус помог «Калгари» разгромить «Ванкувер» – 5:2. Наш форвад забросил 4-ю шайбу «огоньков», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Исполнитель находился на льду более 16 минут и заработал +2 в коэффициент полезности. В 20 встречах у Шаранговича 7 бомбардирских баллов. Нынешнее взятие ворот позволило игроку выйти на второе место по голам среди всех белорусов, когда-либо выступавших в сильнейшей лиге планеты. Рекорд удерживает Михаил Грабовский. У него 125 попаданий. Шарангович отличился 104 раза. 

# Хоккей # Егор Шарангович

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