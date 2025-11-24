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Умер немецкий актер Удо Кир на 82-м году жизни

24 ноября 2025 11:36
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Умер немецкий актер Удо Кир на 82-м году жизни-0

Немецкий актер Удо Кир умер в возрасте 81 года. Об этом пишет ТАСС.

Причина смерти не уточняется.  Японский режиссер и разработчик игр Хидео Кодзима назвал его «иконой своего времени» и заметил, что потеря невосполнима.

Удо Кир родился в 1944 году в Германии, был кинозвездой и актером озвучивания. Он прославился своими ролями в фильмах Энди Уорхола «Кровь для Дракулы» и «Тело для Франкенштейна», а также в работах Ларса фон Триера – «Меланхолия», «Догвилль» и «Танцующая в темноте». Среди других известных картин с его участием – «Суспирия» и «Модильяни».

Фото: pixabay

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