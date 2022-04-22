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«Мы будем его учить катать детей». В Могилёвском зоосаде рассказали о новых животных

22 апреля 2022 07:32
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Сразу несколько необычных животных справили новоселье в Могилевском зоосаде. Полосатые, кудрявые игривые упрямые звери уже освоились на новом месте и удивляют посетителей своим необычным внешним видом.

«Мы будем его учить катать детей». В Могилёвском зоосаде рассказали о новых животных-1

Юлия Мычка, корреспондент:
В Могилевском зоосаде весеннее пополнение. Здесь появились трехцветные быки, кудрявая свинка и ослик Мироша. Как чувствуют себя новоселы, сейчас покажем и расскажем.

«Мы будем его учить катать детей». В Могилёвском зоосаде рассказали о новых животных-4

Чудо чудное, диво дивное. Это про трехцветных бычков. Такой полосатый рейс посетителей вводит в заблуждение. Сразу и не разберешь, какое животное перед нами. Телята экзотической раскраски не только радуют глаз, но и исполняют желания. Для этого нужно всего лишь их погладить.

«Мы будем его учить катать детей». В Могилёвском зоосаде рассказали о новых животных-7

Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией «Зоосад» Могилевского государственного агролесотехнического колледжа имени К. П. Орловского:
Всегда посетители зоосада воспринимают с удовольствием новых жителей. Потому что мы относимся ко всем бережно, прежде чем приобрести, изучаем, делаем вольер для них. В этом году мы хотим направление сделать на контактный вольер, в котором будут жить сельхозживотные, которых, к сожалению, все меньше становится в деревнях, и дети растут в городах, даже не знают, как они называются. Они приходят в зоосад, первый интерес для них – это контактные животные, а потом уже, когда они услышат рев льва, когда медведь начнет тарелкой своей стучать, тогда они уже идут со взрослыми других животных смотреть.

«Мы будем его учить катать детей». В Могилёвском зоосаде рассказали о новых животных-10

Среди новоселов есть поросенок очень необычной породы – венгерская пуховая. Кучерявый блондин по своим повадкам больше смахивает на собаку, а издалека напоминает овечку. Во время знакомства с работниками Могилевского зоосада животное буквально увязалось за гостями, так и попало Могилев.

«Мы будем его учить катать детей». В Могилёвском зоосаде рассказали о новых животных-13

Иван Нижников:
Выбрали мы таким путем: зашли в вольер, начали гладить, она упала, а потом за нами пошла, мы посадили в машину в багажник, она легла там и спит.

Медаль за упрямство уже присвоена новому жильцу. Знакомьтесь, ослик Мироша. Самый несговорчивый житель зоосада не стал притворяться и решил сразу расставить все точки над и. Непослушный, но милый зверь, очень общительный.

«Мы будем его учить катать детей». В Могилёвском зоосаде рассказали о новых животных-16

Иван Нижников:
Ему еще только годик, он один из новоселов нашего зоосада. Мы будем его учить катать детей, он будет работать в зоосаде и зарабатывать деньги. Он очень упорный, он команды не сильно слушает, если устает – встанет и стоит, ни взад, ни вперед, чего не скажешь о лошадях, они выносливые животные.

«Мы будем его учить катать детей». В Могилёвском зоосаде рассказали о новых животных-19

Юлия Мычка:
Несмотря на то, что в Могилевском зоосаде много хищников, дети очень любят контактный зоопарк, здесь есть возможность покормить животных из своих рук.

# Животные # общество # Иван Нижников # Юлия Мычка # Фотофакт

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