«Мы будем его учить катать детей». В Могилёвском зоосаде рассказали о новых животных

Сразу несколько необычных животных справили новоселье в Могилевском зоосаде. Полосатые, кудрявые игривые упрямые звери уже освоились на новом месте и удивляют посетителей своим необычным внешним видом.

Юлия Мычка, корреспондент:

В Могилевском зоосаде весеннее пополнение. Здесь появились трехцветные быки, кудрявая свинка и ослик Мироша. Как чувствуют себя новоселы, сейчас покажем и расскажем.

Чудо чудное, диво дивное. Это про трехцветных бычков. Такой полосатый рейс посетителей вводит в заблуждение. Сразу и не разберешь, какое животное перед нами. Телята экзотической раскраски не только радуют глаз, но и исполняют желания. Для этого нужно всего лишь их погладить.

Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией «Зоосад» Могилевского государственного агролесотехнического колледжа имени К. П. Орловского:

Всегда посетители зоосада воспринимают с удовольствием новых жителей. Потому что мы относимся ко всем бережно, прежде чем приобрести, изучаем, делаем вольер для них. В этом году мы хотим направление сделать на контактный вольер, в котором будут жить сельхозживотные, которых, к сожалению, все меньше становится в деревнях, и дети растут в городах, даже не знают, как они называются. Они приходят в зоосад, первый интерес для них – это контактные животные, а потом уже, когда они услышат рев льва, когда медведь начнет тарелкой своей стучать, тогда они уже идут со взрослыми других животных смотреть.

Среди новоселов есть поросенок очень необычной породы – венгерская пуховая. Кучерявый блондин по своим повадкам больше смахивает на собаку, а издалека напоминает овечку. Во время знакомства с работниками Могилевского зоосада животное буквально увязалось за гостями, так и попало Могилев.

Иван Нижников:

Выбрали мы таким путем: зашли в вольер, начали гладить, она упала, а потом за нами пошла, мы посадили в машину в багажник, она легла там и спит. Медаль за упрямство уже присвоена новому жильцу. Знакомьтесь, ослик Мироша. Самый несговорчивый житель зоосада не стал притворяться и решил сразу расставить все точки над и. Непослушный, но милый зверь, очень общительный.

Иван Нижников:

Ему еще только годик, он один из новоселов нашего зоосада. Мы будем его учить катать детей, он будет работать в зоосаде и зарабатывать деньги. Он очень упорный, он команды не сильно слушает, если устает – встанет и стоит, ни взад, ни вперед, чего не скажешь о лошадях, они выносливые животные.