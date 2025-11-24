Прямой эфир

Сотни британцев хотят перебраться в РФ по «визе общих ценностей» – Daily Star

24 ноября 2025 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сотни британцев хотят перебраться в РФ по «визе общих ценностей» – Daily Star-0

Великобритания и другие страны Запада сталкиваются с оттоком граждан, недовольных внутренней политикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Star.

Многие из них подают заявки на переезд в РФ по «визе общих ценностей», введенной в прошлом году.

По данным Moscow Connect, еженедельно поступают десятки запросов от британцев. В качестве причины указываются растущие налоги и несогласие с проводимым идеологическим курсом.

В России же отмечают, что ежемесячно за визами обращаются до 150 человек, чаще всего это граждане Германии, Франции и США.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, спавшего десять тысяч лет
24 ноября 2025 12:05

В Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, спавшего десять тысяч лет

Умер немецкий актер Удо Кир на 82-м году жизни
24 ноября 2025 11:36

Умер немецкий актер Удо Кир на 82-м году жизни

В Женеве завершился очередной раунд переговоров по украинскому мирному плану
24 ноября 2025 11:28

В Женеве завершился очередной раунд переговоров по украинскому мирному плану