Сотни британцев хотят перебраться в РФ по «визе общих ценностей» – Daily Star

Великобритания и другие страны Запада сталкиваются с оттоком граждан, недовольных внутренней политикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Star.

Многие из них подают заявки на переезд в РФ по «визе общих ценностей», введенной в прошлом году.

По данным Moscow Connect, еженедельно поступают десятки запросов от британцев. В качестве причины указываются растущие налоги и несогласие с проводимым идеологическим курсом.

В России же отмечают, что ежемесячно за визами обращаются до 150 человек, чаще всего это граждане Германии, Франции и США.

Фото: pixabay