В Женеве завершился очередной раунд переговоров по украинскому мирному плану из 28 пунктов – и, по оценке Вашингтона, он стал самым продуктивным с начала контактов. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности США, ЕС и Украины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что по ее итогам Белый дом пошел на смягчение некоторых ключевых условий. Киев и Вашингтон договорились продолжить доработку документа в тесном режиме консультаций. При этом Москве еще предстоит обозначить свою позицию прежде чем говорить о финальной версии плена.

По данным СМИ, Штаты в конце недели должны инициировать отдельную встречу с представителями Кремля. Где она может пройти, пока не раскрывается. Американская дипломатия, очевидно, ускоряет шаг. В Вашингтоне ожидают, что украинская сторона подпишет меморандум до 27 ноября. Однако не отрицается, что времени на корректировку мирного плана потребуется больше.