Более 30 маршрутов. Как будет работать минский транспорт в новогоднюю ночь?

Новости Беларуси. Время работы городского наземного транспорта в новогоднюю ночь продлят до 5:00. Будет обеспечена связь всех жилых районов с местами проведения праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горожане смогут добраться до центра на автобусах, троллейбусах и трамваях. Всего более 30 маршрутов с интервалом движения до получаса. С 22:00 в связи с проведением праздничных гуляний будет ограничено движение общественного транспорта от проспекта Независимости до улицы Интернациональной.