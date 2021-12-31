Более 30 маршрутов. Как будет работать минский транспорт в новогоднюю ночь?

Новости Беларуси. Время работы городского наземного транспорта в новогоднюю ночь продлят до 5:00. Будет обеспечена связь всех жилых районов с местами проведения праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Время работы городского наземного транспорта в новогоднюю ночь продлят до 5:00. Будет обеспечена связь всех жилых районов с местами проведения праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Горожане смогут добраться до центра на автобусах, троллейбусах и трамваях. Всего более 30 маршрутов с интервалом движения до получаса. С 22:00 в связи с проведением праздничных гуляний будет ограничено движение общественного транспорта от проспекта Независимости до улицы Интернациональной.
Для комфортного передвижения по городу в новогоднюю ночь организуют удобный график работы метрополитена. Входы на станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» закроются в 4:15. Интервал движения поездов на первой и второй линиях метро составит 6 минут, на третьей – 10. 1 января в 5:30 столичная подземка вновь откроет свои двери для минчан.